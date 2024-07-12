Тема недели: YouTube замедляют?

«Ростелеком» предупредил о возможном снижении скорости загрузки и качества видео в YouTube. Оператор заявил о технических проблемах в работе оборудования Google, используемого для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов корпорации (система Google Global Cache, GGC). В TechTalk уточняют, что проблемы есть, например, у «Дом.ру».

В Госдуме оперативно отреагировали и объяснили замедление естественными причинами.

«О том, что деградация оборудования Google неизбежно повлияет на скорость доступа к YouTube, мы говорили уже давно. После начала СВО компания фактически бросила свои CDN-серверы в России и вот, оно начало выходить из строя», — заявил замглавы комитета по информационной политике Антон Горелкин в своём телеграм-канале.

Сам председатель ИТ-комитета Александр Хинштейн тоже высказался: «Хотя к Alphabet накопилось немало вопросов у государства, корпорации не запрещалось поставлять новые кэширующие серверы в Россию на фоне возрастающего трафика». В Роскомнадзоре же не нашли, что добавить к тому, что сказал «Ростелеком».

В Сети мнения разделились. Одни эксперты полагают, что дело действительно в Google Global Cache.

«Это не замедление какое-то специальное, это не происки Роскомнадзора, это то, о чём я предупреждал ещё в прошлом году, — считает телеграм-канал «ЗаТелеком». – Google Global Cache позволяет скачивать видео не с серверов с Калифорнии, а с оборудования операторов связи. В связи с тем, что Google из России ушёл, его ограбили, все деньги отняли, никакое оборудование компания не присылает. Соответственно, то оборудование, которое стоит у операторов связи, потихонечку приходит в негодность. Его нечем заменить, некому чинить. Поэтому инфраструктура будет сыпаться, а YouTube и вообще сервисы Google будут работать всё хуже и хуже».

С ним согласен и телеграм-канал «Канал Ордерком»: «GGC посыпались, и Твоя труба Замедляется».

Другие эксперты, хотя и отмечают проблемы с серверами, задаются вопросом, почему они начались именно сейчас. Так, «Эшер II» пишет: «Блокируют? Да. <...> Но ведь говорят, что проблемы у оборудования Google? И это тоже. Но как-то оно одновременно и скоропостижно случилось, а пустить трафик в обход никто не догадался».

«... что такое сегодня вдруг случилось, что Youtube начал тупить? — риторически спрашивает и телеграм-канал «Запасной аэродром». — Рост нагрузки величина постоянная, и ухудшение качества передачи контента должно было нарастать плавно, а не скачком. Поэтому я предполагаю, что началось умышленное замедление трафика, как прелюдия к "мягкой блокировке". Проблемы с просмотром будут постепенно усугублять вплоть до практической невозможности использования сервиса. Но формально ничего заблокировано не будет».

Именно замедление зафиксировали и технические специалисты «Роскомсвободы»:

«Оборудование не может деградировать в одну минуту, оно деградирует постепенно. В данном случае имеет место троттлинг, его раскатывают на оборудовании ТСПУ у разных провайдеров. Мы видим замедление, и оно нарастает: утром было у некоторых провайдеров, потом уже появилось почти у всех. Видимо, YouTube решено не блокировать, а замедлять, чтобы им было сложнее пользоваться».







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Замедляют YouTube по SNI *.googlevideo.com (домену, с которого раздаётся видео) почти на всех провайдерах, протестировал видеохостинг ValdikSS. «Но не везде YouTube будет действительно замедляться — на текущую минуту фильтр не целиком применяется к IP-адресам Google у многих провайдеров. В частности, скорость локального кеширующего сервера (на его IP-адресах) у моего провайдера не ограничивается. Вероятно, это либо техническая ошибка, либо особенность, которую не учли», — написал эксперт.

Тем временем источник, близкий к администрации президента, подтвердил «Газете.Ru», что в России планируют заблокировать YouTube в сентябре:

«На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка».

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет планов по блокировке YouTube. «ЗаТелеком» в случае блокировки прогнозирует наличие технических и экономических проблем:

«...GGC экономят огромные полосы международных магистралей. И эти магистрали не бесконечны. Если раньше, условно, было утилизировано 100 терабит в магистрали, то в случае массового перехода на VPN, весь трафик тупо уйдет в это магистрали и утилизируют вообще все, что доступно. И все попросту станет работать очень плохо. Не только Гугл. Вообще все. И это только технологические проблемы. Какие будут экономические последствия — трудно оценить».