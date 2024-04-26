WhatsApp заявил о готовности покинуть Индию

Представители WhatsApp заявили, что будут вынуждены прекратить работу мессенджера в Индии, если их вынудят поставить под угрозу сквозное шифрование и раскрыть пользовательские данные правительству.



В 2021 году мессенджер подал иск в Высокий суд Дели, оспаривая принятые тогда новые правила о регулировании соцсетей, сетевых изданий и стриминговых сервисов. Власти Индии постановили, что мессенджеры с более чем 5 млн местных пользователей (на тот момент это были только WhatsApp и Signal) обязаны раскрыть личность первого отправителя той или иной информации на территории Индии по требованию суда.



Реализованное в WhatsApp сквозное шифрование не позволяет сервису вести подобного рода слежку – для этого ему придется сломать свою систему шифрования и заодно вложиться в огромную сеть центров обработки данных, чтобы хранить дополнительные немалые объемы информации о первоисточниках всего, что отправляется через WhatsApp.



Мессенджер всё это время давал понять, что не собирается отказываться от защиты конфиденциальности своих пользователей. Высокий суд Дели пока не вынес решения, но представители мессенджера поставили своего рода ультиматум - если их заставят взломать шифрование, они отключат сервис на территории Индии.



По популярности WhatsApp стоит на первом месте в Индии и насчитывает более 400 миллионов пользователей в этой стране. Там он является одним из главных источников получения информации, крупные издания ставят на своих сайтах плашку с просьбой подписаться на их каналы в данном мессенджере. Поэтому легко представить, насколько серьёзно может сказаться уход WhatsApp практически на всех сферах жизни индийцев.



В свою очередь, индийское правительство на фоне безудержной дезинформации во время пандемии Covid-19 настаивает на отслеживании происхождения информации для борьбы с фейковыми новостями и разжиганием ненависти. Доступ к этим данным позволит властям оперативно бороться с вредоносным контентом, циркулирующим в социальных сетях.



Ряд изданий считает, что возможным решением может стать реализация в Индии ожидаемого всеми закона о конфиденциальности данных. Несмотря на длительные дискуссии, в Индии нет всеобъемлющего закона, аналогичного законодательству Европейского Союза. Закон о защите цифровых персональных данных, принятый парламентом в прошлом году, ожидает уведомления о правилах после выборов. После принятия этот закон может создать надежную основу для защиты пользовательских данных и регулирования поведения технологических компаний, пишет Business Standart.