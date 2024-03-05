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5 March 2024

Президент Signal Foundation раскритиковала борьбу с шифрованием

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Законодательное наступление на шифрование под эгидой «защиты детей» Мередит Уиттакер, глава компании-разработчика мессенджера Signal, назвала «магическим мышлением».
Изображение создано с помощью Playground AI

Президент Signal Foundation (компании-разработчика мессенджера Signal) Мередит Уиттакер, выступая на StrictlyVC в Лос-Анджелесе, назвала возобновление законодательных нападок на шифрование «магическим мышлением»:

«Мы наблюдаем ряд узкоспециализированных и очень политически мотивированных законодательных актов, часто основанных на идее «защиты детей», которые навязывают систематическое использование бэкдоров, что является давней мечтой автократических правительств и спецслужб.

Я считаю, что оказывая давление на благонамеренных людей, у которых просто нет необходимых знаний или образования, они [правительства] зачастую просто пытаются фундаментально устранить возможность приватного общения в цифровом формате».

 

По её мнению, одним из вдохновляющих факторов для этого стало десятилетнее навязывание технологическим компаниям взятия на себя всё большей и большей ответственности. Это стремление, наблюдаемое с середины 2010-х годов, стало своего рода оружием для нападения на конфиденциальность.

«...Мы видим вино для наблюдения в бутылках для подотчетности», – сказала она.

«Подотчетность выглядит как увеличение количества наблюдателей, больше надзора, больше лазеек, более активное устранение мест, где люди могут свободно выражать свое мнение или общаться», – считает Уиттакер.

 

По её словам, вместо проверок созданных платформами бизнес-моделей, наблюдения за рекламой, которые могут стать инструментами для информационных операций и слежки, правительства по сути предлагают распространить тотальный надзор во имя подотчётности.

Одно из таких предложений исходит от «Закона о полномочиях по расследованиям» (IPA)  Соединенном Королевстве, в соответствии с которым правительство этой страны угрожает запретить любые обновления приложений — во всем мире — которые оно считает угрозой своей национальной безопасности.

«IPA фактически требует, чтобы любая технологическая компания во всех юрисдикциях проверялась властями Великобритании перед отправкой исправлений, поскольку они могут где-то использовать это исправление для какого-то бизнеса, который им нужен. Здесь это опять же форма узкого, магического мышления», – сказал Уиттакер.

 

Она выразила опасение, что возвращается эпоха 90-х годов, когда правительство имело монополию на на шифрование и право на цифровую конфиденциальность.

По её словам, сообществу венчурных капиталистов и крупным технологическим компаниям необходимо более активно участвовать в выявлении того, какую угрозу это представляет для отрасли, и в противодействии.

Одним из правил регулирования, которое может показаться разумным, является мандат на совместимость обмена сообщениями, который реализуется в ЕС посредством Закона о цифровых рынках. Но это тоже таит в себе скрытые опасности, говорит Уиттакер:

«Signal не может взаимодействовать с другой платформой обмена сообщениями без значительного повышения уровня конфиденциальности, — даже с такими, как WhatsApp, которые поддерживают сквозное шифрование и уже частично используют этот протокол. Потому что мы не просто шифруем содержимое сообщений с помощью протокола Signal. Мы шифруем метаданные, мы шифруем имя вашего профиля, фотографию вашего профиля, информацию о том, кто находится в вашем списке контактов, с кем вы разговариваете, когда вы с ними разговариваете. Прежде чем мы сможем дать согласие на взаимодействие, этот уровень конфиденциальности и безопасности должен быть согласован со всеми, с кем мы взаимодействуем».

 

Она объяснила, что существует риск того, что произойдет обратное, ослабив безопасность и конфиденциальность во имя удобства.

Уиттакер раскритиковала монополистов в сфере ИИ-решений, которые кивают друг на друга, объясняя свои действия тем, что их конкурент делает точно то же самое, и стараясь быть менее прозрачными на этом основании.

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