Президент Signal Foundation раскритиковала борьбу с шифрованием

Президент Signal Foundation (компании-разработчика мессенджера Signal) Мередит Уиттакер, выступая на StrictlyVC в Лос-Анджелесе, назвала возобновление законодательных нападок на шифрование «магическим мышлением»:
«Мы наблюдаем ряд узкоспециализированных и очень политически мотивированных законодательных актов, часто основанных на идее «защиты детей», которые навязывают систематическое использование бэкдоров, что является давней мечтой автократических правительств и спецслужб.
Я считаю, что оказывая давление на благонамеренных людей, у которых просто нет необходимых знаний или образования, они [правительства] зачастую просто пытаются фундаментально устранить возможность приватного общения в цифровом формате».
По её мнению, одним из вдохновляющих факторов для этого стало десятилетнее навязывание технологическим компаниям взятия на себя всё большей и большей ответственности. Это стремление, наблюдаемое с середины 2010-х годов, стало своего рода оружием для нападения на конфиденциальность.
«...Мы видим вино для наблюдения в бутылках для подотчетности», – сказала она.
«Подотчетность выглядит как увеличение количества наблюдателей, больше надзора, больше лазеек, более активное устранение мест, где люди могут свободно выражать свое мнение или общаться», – считает Уиттакер.
По её словам, вместо проверок созданных платформами бизнес-моделей, наблюдения за рекламой, которые могут стать инструментами для информационных операций и слежки, правительства по сути предлагают распространить тотальный надзор во имя подотчётности.
Одно из таких предложений исходит от «Закона о полномочиях по расследованиям» (IPA) Соединенном Королевстве, в соответствии с которым правительство этой страны угрожает запретить любые обновления приложений — во всем мире — которые оно считает угрозой своей национальной безопасности.
«IPA фактически требует, чтобы любая технологическая компания во всех юрисдикциях проверялась властями Великобритании перед отправкой исправлений, поскольку они могут где-то использовать это исправление для какого-то бизнеса, который им нужен. Здесь это опять же форма узкого, магического мышления», – сказал Уиттакер.
Она выразила опасение, что возвращается эпоха 90-х годов, когда правительство имело монополию на на шифрование и право на цифровую конфиденциальность.
По её словам, сообществу венчурных капиталистов и крупным технологическим компаниям необходимо более активно участвовать в выявлении того, какую угрозу это представляет для отрасли, и в противодействии.
Одним из правил регулирования, которое может показаться разумным, является мандат на совместимость обмена сообщениями, который реализуется в ЕС посредством Закона о цифровых рынках. Но это тоже таит в себе скрытые опасности, говорит Уиттакер:
«Signal не может взаимодействовать с другой платформой обмена сообщениями без значительного повышения уровня конфиденциальности, — даже с такими, как WhatsApp, которые поддерживают сквозное шифрование и уже частично используют этот протокол. Потому что мы не просто шифруем содержимое сообщений с помощью протокола Signal. Мы шифруем метаданные, мы шифруем имя вашего профиля, фотографию вашего профиля, информацию о том, кто находится в вашем списке контактов, с кем вы разговариваете, когда вы с ними разговариваете. Прежде чем мы сможем дать согласие на взаимодействие, этот уровень конфиденциальности и безопасности должен быть согласован со всеми, с кем мы взаимодействуем».
Она объяснила, что существует риск того, что произойдет обратное, ослабив безопасность и конфиденциальность во имя удобства.
Уиттакер раскритиковала монополистов в сфере ИИ-решений, которые кивают друг на друга, объясняя свои действия тем, что их конкурент делает точно то же самое, и стараясь быть менее прозрачными на этом основании.
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