Конструктор сайтов Wix прекращает работу в РФ

Облачный сервис для создания сайтов Wix перестанет оказывать услуги резидентам России с 12 сентября текущего года. Платформа уточняет, что сделает она это в свящи с новыми правилами, поэтому доступ к сервисам Wix будет ограничен для россиян, а их аккаунты заблокируют:

«С этой даты вы больше не сможете получить доступ к своему аккаунту Wix или любым предоставляемым нами услугам».

Касается это и премиум-, и бесплатных аккаунтов. После блокировки учётки Wix все сайты, принадлежащие её владельцу, будут сняты с публикации.



«Вы можете перенести свой домен к другому регистратору доменов или на другой хостинг. Это позволит вам продолжать управлять своим доменом и поддерживать свое присутствие онлайн без перебоев», — советует служба поддержки Wix.



Обладатели российских аккаунтов, которые покинули страну, но попали под блокировку, могут разблокировать аккаунты, предоставив доказательства того, что они не являются резидентами России.

«По-моему, Wix просто решил не париться с выяснением где аккаунт/сайт юрлица (санкции такое запрещают), а где частный сайтик (санкциями не запрещено) и грохнут всех. Не самое умное решение, но имеют право», — рассуждает IT-аналитик и специалист по цифровой безопасности Илья Вайцман.

«Фактически он повернулся спиной к российским пользователям еще в марте 2022 года, когда перестал принимать платежи с наших банковских карт, — считает депутат Госдумы Антон Горелкин. — Уже тогда многие владельцы платных аккаунтов стали переносить свои проекты на отечественные аналоги. Понятно, что после сегодняшнего заявления сервиса это сделают и все остальные. Никакой трагедии в уходе Wix не вижу: российских конструкторов сайтов на рынке более чем достаточно, в том числе бесплатных и более удобных по функционалу».

«Если вы знаете сайты на Wix владельцы которых могли получить подобное сообщение и чьи сайты исчезнут 12 сентября, напишите в чате к этому каналу, и мы постараемся заархивировать всё что успеем», — в свою очередь, сообщил проект «Национальный цифровой архив».

Wix — облачная платформа, которая позволяет конструировать сайты и их мобильные версии. На сайте компании сказано, что у нее 250 млн пользователей в 190 странах мира. В июне Минфин США заявил, что в рамках расширения санкций Вашингтон запрещает предоставление части услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. Речь прежде всего идет о промышленном ПО. Исключения из санкций возможны для компаний, управляемых гражданами США, в случаях закрытия компании или изъятия капиталовложений, а также при наличии разрешения властей США.