Соцсети X (экс-Twitter) грозит крупный штраф в ЕС

Социальная медиа-платформа Илона Маска X получит официальное предупреждение за неспособность бороться с опасным контентом, что станет третьей за последние недели демонстрацией силы регуляторами Европейского Союза против крупных технологических компаний, пишет Bloomberg.



Предупреждение в адрес X последовало после инициированного регулирующими органами ЕС расследования в декабре прошлого года. Брюссельские наблюдатели провели расследование по поводу обработки контента на платформе после нападений ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Регуляторы также начали расследования в отношении Meta Platforms Inc. (признана «экстремистской организацией» и запрещена в России), AliExpress и TikTok компании ByteDance Ltd.



Комиссия заявила, что разбирательство против X продолжается и нет никаких ограничений по времени для следующего шага.



По словам людей, знакомых с этим делом и говоривших на условиях анонимности, дело может привести к штрафу в размере 6% от доходов X, о чём объявит комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон до летних каникул в ЕС.



DSA ЕС и Закон о цифровых рынках (DMA) — это два недавно принятых закона, нацеленных на самые мощные онлайн-платформы. В настоящее время ЕС усилил применение своих новых полномочий.



В августе прошлого года DSA вступил в силу, устанавливая правила информационного содержания для платформ социальных сетей, интернет-магазинов и магазинов приложений. Это заставляет их владельцев пресекать дезинформацию и нежелательный контент, такой как разжигание ненависти, террористическая пропаганда и реклама небезопасных игрушек.