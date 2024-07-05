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5 July 2024

Соцсети X (экс-Twitter) грозит крупный штраф в ЕС

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По мнению Еврокомиссии, популярная онлайн-платформа прикладывает недостаточно усилий для борьбы с опасным контентом.
Фото: Fabian Sommer

Социальная медиа-платформа Илона Маска X получит официальное предупреждение за неспособность бороться с опасным контентом, что станет третьей за последние недели демонстрацией силы регуляторами Европейского Союза против крупных технологических компаний, пишет Bloomberg.

Предупреждение в адрес X последовало после инициированного регулирующими органами ЕС расследования в декабре прошлого года. Брюссельские наблюдатели провели расследование по поводу обработки контента на платформе после нападений ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Регуляторы также начали расследования в отношении Meta Platforms Inc. (признана «экстремистской организацией» и запрещена в России), AliExpress и TikTok компании ByteDance Ltd.

Комиссия заявила, что разбирательство против X продолжается и нет никаких ограничений по времени для следующего шага.

По словам людей, знакомых с этим делом и говоривших на условиях анонимности, дело может привести к штрафу в размере 6% от доходов X, о чём объявит комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон до летних каникул в ЕС.

DSA ЕС и Закон о цифровых рынках (DMA) — это два недавно принятых закона, нацеленных на самые мощные онлайн-платформы. В настоящее время ЕС усилил применение своих новых полномочий.

В августе прошлого года DSA вступил в силу, устанавливая правила информационного содержания для платформ социальных сетей, интернет-магазинов и магазинов приложений. Это заставляет их владельцев пресекать дезинформацию и нежелательный контент, такой как разжигание ненависти, террористическая пропаганда и реклама небезопасных игрушек.

Twitter ЕС DSA Еврокомиссия Евросоюз штраф DMA

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