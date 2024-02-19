«Яндекс.Афиша», «Яндекс.Здоровье» и «Яндекс.ОФД» внесены в реестр по слежке за пользователями

В хоте мониторинга реестр организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили, что туда внесены ещё три сервиса российского IT-гиганта.

«Яндекс.Афиша» — позволяет осуществлять бронирование и оформлять заказы электронных билетов на зрелищные и спортивные мероприятия:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109819

В качестве владельца в карточке ОРИ указано ООО «Яндекс Музыка», он же в «Условиях использования сервисов Яндекса» выступает для «Афиши» основным сервисом.

«Яндекс.ОФД» — оператор фискальных данных:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109824

«Яндекс.Здоровье» — сервис для онлайн-консультаций:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109823

В начале февраля в реестр ОРИ попали «Яндекс.Заправки» и «Яндекс.Драйв», затем туда добавились «Кинопоиск» и «Яндекс.Доставка».

За всё время в реестр ОРИ всего было включено 27 сервисов «Яндекса», три из них исключены («Яндекс.Маркет», «Беру!» и «Яндекс.Дзен»), при этом сервис «Дзен» теперь стал принадлежать VK.

На текущий момент в реестре организаторов распространения информации продолжают находиться 24 сервиса:

Напомним, участники реестра ОРИ обязаны сохранять данные пользователей, включая все их действия и взаимодействия, а также передавать их по первому же требованию в ФСБ. Это касается также переписки, аудио- и видео-звонков (если таковые предусмотрены сервисом). Поэтому мы рекомендуем всем пользователям таких сервисов задуматься над теми рисками, которые могут их коснуться, и самим принять решение о дальнейшем их использовании.