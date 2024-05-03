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3 May 2024

Реестр слежки пополнился «Яндекс Банком»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Кроме него в список организаторов распространения информации (ОРИ) попали несколько турфирм, портал про оружие и охоту, администрация городского поселения в Ленинградской области и сайт об Алуште.
Изображение создано с помощью Canva AI

В реестре ОРИ новое пополнение.

Пожалуй, самым крупным можно назвать «Яндекс Банк», и это уже 25-й сервис российского IT-гиганта в данном реестре:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109832

«Яндекс Банк» является карманным (кэптивным) банком корпорации и, по данным «Ъ», стремится монетизировать большой поток клиентов, которые ищут товары на платформе «Яндекс.Маркет».

Напомним, в феврале участниками реестра ОРИ стали «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Здоровье», «Яндекс.ОФД», «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Драйв», «Кинопоиск» и «Яндекс.Доставка».

 

Кроме этого, в организаторами распространения информации был признан целый пакет компаний, работающих в сфере туризма.

Предлагающий туры на Алтай (и не только) «клуб гурманов-путешественников» GORNAYALISA:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109829

 

Маркетплейс по продаже туристических услуг «Туры России»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109830

 

Агентство авторских туров Виктории Роготневой (ООО «Юни Тревелс»):

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109828

 

Сервис реализации туристических услуг, информирования потребителей о свойствах туристических услуг, с возможностью оформления пользователями запросов на оказание туристических услуг и предоставления обратной связи пользователями о качестве предоставляемых услуг по выездному и внутреннему туризму «Пегас Туристик»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109825

 

Организатором распространения информации также был признан информационно-развлекательный сайт «Я люблю Алушту»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109833

 

Сайт администарции Лебяженского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области тоже попал в данный список:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109827

 

Отраслевой интернет-портал для тех, кто интересуется оружием и увлечен охотой «Оружейный клуб» (Guns Club):

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109826

 

Любопытный случай произошёл в середине апреля текущего года. В реестр было внесено сетевое СМИ «Пенза Пост», которое нестандартным способом — через форму ОРИ — попросило вынести его оттуда:

Ранее таким оригинальным способом донести свои требования до властей ещё не пытался никто. В данный момент издание из реестра ОРИ вынесено.

 

Напомним, внесение в реестр организаторов распространения информации накладывает на его участников обязательство сохранять и передавать силовикам по первому требования все данные о пользователях, в том числе об их действиях и взаимодействиях. После вступления в силу «пакета Яровой», они также обязаны сохранять переписку, видео- и аудиозвонки (если это предусмотрено сервисом), которые обязаны тоже передавать властям.

Поэтому советуем пользователям вышеперечисленных сервисов оценить все риски, после чего принять решение о дальнейшем их использовании.

слежка за пользователями Яндекс 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации туризм

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