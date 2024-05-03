Реестр слежки пополнился «Яндекс Банком»

В реестре ОРИ новое пополнение.
Пожалуй, самым крупным можно назвать «Яндекс Банк», и это уже 25-й сервис российского IT-гиганта в данном реестре:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109832
«Яндекс Банк» является карманным (кэптивным) банком корпорации и, по данным «Ъ», стремится монетизировать большой поток клиентов, которые ищут товары на платформе «Яндекс.Маркет».
Напомним, в феврале участниками реестра ОРИ стали «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Здоровье», «Яндекс.ОФД», «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Драйв», «Кинопоиск» и «Яндекс.Доставка».
Кроме этого, в организаторами распространения информации был признан целый пакет компаний, работающих в сфере туризма.
Предлагающий туры на Алтай (и не только) «клуб гурманов-путешественников» GORNAYALISA:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109829
Маркетплейс по продаже туристических услуг «Туры России»:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109830
Агентство авторских туров Виктории Роготневой (ООО «Юни Тревелс»):
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109828
Сервис реализации туристических услуг, информирования потребителей о свойствах туристических услуг, с возможностью оформления пользователями запросов на оказание туристических услуг и предоставления обратной связи пользователями о качестве предоставляемых услуг по выездному и внутреннему туризму «Пегас Туристик»:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109825
Организатором распространения информации также был признан информационно-развлекательный сайт «Я люблю Алушту»:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109833
Сайт администарции Лебяженского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области тоже попал в данный список:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109827
Отраслевой интернет-портал для тех, кто интересуется оружием и увлечен охотой «Оружейный клуб» (Guns Club):
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109826
Любопытный случай произошёл в середине апреля текущего года. В реестр было внесено сетевое СМИ «Пенза Пост», которое нестандартным способом — через форму ОРИ — попросило вынести его оттуда:
Ранее таким оригинальным способом донести свои требования до властей ещё не пытался никто. В данный момент издание из реестра ОРИ вынесено.
Напомним, внесение в реестр организаторов распространения информации накладывает на его участников обязательство сохранять и передавать силовикам по первому требования все данные о пользователях, в том числе об их действиях и взаимодействиях. После вступления в силу «пакета Яровой», они также обязаны сохранять переписку, видео- и аудиозвонки (если это предусмотрено сервисом), которые обязаны тоже передавать властям.
Поэтому советуем пользователям вышеперечисленных сервисов оценить все риски, после чего принять решение о дальнейшем их использовании.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.