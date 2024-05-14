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14 May 2024

В реестр слежки внесены «Яндекс Пэй» и «Яндекс Сплит»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Таким образом, уже 28 сервисов «Яндекса» будут обязаны передавать данные и переписку пользователей силовикам.

Снова сервисы российского IT-гиганта «Яндекс» вносятся в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). На этот раз ими стали «Яндекс Пэй» и «Яндекс Сплит»:

 

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109836

 

«Яндекс Сплит» даёт возможность оплачивать частями товары и услуги у партнёров, а «Яндекс Пэй» является сервисом, который позволяет юрлицам и ИП (интернет-магазинам) предоставлять своим клиентам функции быстрой оплаты на их сайте.

Ранее в 2024 году в реестр ОРИ уже было внесено семь сервисов российской компании:

  • «Яндекс.Заправки»,
  • «Яндекс.Драйв»,
  • «Яндекс.Афиша»,
  • «Яндекс.Здоровье»,
  • «Яндекс.ОФД»,
  • «Яндекс Банк»,
  • «Яндекс Плюс».

То есть по состоянию на сегодняшний день их уже девять только за текущий год, а в целом реестр ОРИ содержит 28 сервисов «Яндекса».

Напомним, внесение в реестр организаторов распространения информации накладывает на его участников обязательство сохранять и передавать силовикам по первому требования все данные о пользователях, в том числе об их действиях и взаимодействиях. После вступления в силу «пакета Яровой», они также обязаны сохранять переписку, видео- и аудиозвонки (если это предусмотрено сервисом), которые обязаны тоже передавать властям.

Поэтому советуем пользователям вышеперечисленных сервисов оценить все риски, после чего принять решение о дальнейшем их использовании.

Подробнее об этом можно узнать в одном из наших видеоматериалов:

слежка за пользователями Яндекс 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации пакет Яровой Яндекс Пэй Яндекс Сплит

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