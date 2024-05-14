В реестр слежки внесены «Яндекс Пэй» и «Яндекс Сплит»

Снова сервисы российского IT-гиганта «Яндекс» вносятся в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). На этот раз ими стали «Яндекс Пэй» и «Яндекс Сплит»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109836

«Яндекс Сплит» даёт возможность оплачивать частями товары и услуги у партнёров, а «Яндекс Пэй» является сервисом, который позволяет юрлицам и ИП (интернет-магазинам) предоставлять своим клиентам функции быстрой оплаты на их сайте.

Ранее в 2024 году в реестр ОРИ уже было внесено семь сервисов российской компании:

«Яндекс.Заправки»,

«Яндекс.Драйв»,

«Яндекс.Афиша»,

«Яндекс.Здоровье»,

«Яндекс.ОФД»,

«Яндекс Банк»,

«Яндекс Плюс».

То есть по состоянию на сегодняшний день их уже девять только за текущий год, а в целом реестр ОРИ содержит 28 сервисов «Яндекса».

Напомним, внесение в реестр организаторов распространения информации накладывает на его участников обязательство сохранять и передавать силовикам по первому требования все данные о пользователях, в том числе об их действиях и взаимодействиях. После вступления в силу «пакета Яровой», они также обязаны сохранять переписку, видео- и аудиозвонки (если это предусмотрено сервисом), которые обязаны тоже передавать властям.

Поэтому советуем пользователям вышеперечисленных сервисов оценить все риски, после чего принять решение о дальнейшем их использовании.

Подробнее об этом можно узнать в одном из наших видеоматериалов: