В реестр слежки внесены «Яндекс Пэй» и «Яндекс Сплит»

Снова сервисы российского IT-гиганта «Яндекс» вносятся в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). На этот раз ими стали «Яндекс Пэй» и «Яндекс Сплит»:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109836
«Яндекс Сплит» даёт возможность оплачивать частями товары и услуги у партнёров, а «Яндекс Пэй» является сервисом, который позволяет юрлицам и ИП (интернет-магазинам) предоставлять своим клиентам функции быстрой оплаты на их сайте.
Ранее в 2024 году в реестр ОРИ уже было внесено семь сервисов российской компании:
То есть по состоянию на сегодняшний день их уже девять только за текущий год, а в целом реестр ОРИ содержит 28 сервисов «Яндекса».
Напомним, внесение в реестр организаторов распространения информации накладывает на его участников обязательство сохранять и передавать силовикам по первому требования все данные о пользователях, в том числе об их действиях и взаимодействиях. После вступления в силу «пакета Яровой», они также обязаны сохранять переписку, видео- и аудиозвонки (если это предусмотрено сервисом), которые обязаны тоже передавать властям.
Поэтому советуем пользователям вышеперечисленных сервисов оценить все риски, после чего принять решение о дальнейшем их использовании.
Подробнее об этом можно узнать в одном из наших видеоматериалов:
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.