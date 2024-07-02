YouTube сможет удалять ИИ-контент по запросу пользователей

В июне YouTube «тихо ввёл изменение политики», позволяющее пользователям запрашивать удаление ИИ-контента или другого «синтетического» видео, имитирующего их лицо или голос. Об этом пишет отраслевое издание TechCrunch, отмечая, что происходит это в рамках ранее объявленного подхода к ответственной ИИ-повестке, впервые представленной в ноябре прошлого года.



Вместо запроса на удаление контента как вводящего в заблуждение, — так происходит в случае с дипфейками, — YouTube хочет, чтобы пострадавшие стороны запрашивали удаление контента непосредственно как нарушающего конфиденциальность. Согласно недавно обновленной документации YouTube, для этого потребуется заявление от первого лица.



Однако просто подача запроса на удаление не означает, что контент обязательно будет удалён. YouTube предупреждает, что будет принимать решение о жалобе на основе различных факторов.



Например, YouTube может учитывать, раскрывается ли контент как синтетический или созданный с использованием ИИ, уникально ли он идентифицирует человека и может ли контент считаться пародией, сатирой или чем-то ещё, имеющим общественную ценность и интерес.



Компания также отмечает, что может рассматривать, фигурирует ли в ИИ-контенте публичная фигура или другое известное лицо, и демонстрирует ли оно «чувствительное поведение», такое как преступная деятельность, насилие или поддержка продукта или политического кандидата. Последнее особенно вызывает беспокойство в год выборов.



YouTube также предоставит загружавшему контент 48 часов для ответа на жалобу. Если контент будет удален до истечения этого времени, жалоба будет закрыта. В противном случае YouTube инициирует проверку. Компания также предупреждает пользователей, что удаление означает полное удаление видео с сайта и, если это применимо, удаление имени и личной информации человека из заголовка, описания и тегов видео. Пользователи могут также размыть лица людей в своих видео.



Компания не афишировала изменение своей политики, при этом отмечается, что YouTube в целом не против экспериментов с ИИ и его использования в видео или в качестве рекомендательного инструмента. Но ранее платформа предупреждала, что простая маркировка роликов как ИИ-контента не обязательно защитит от удаления, так как загружаемый материал всё равно должен соответствовать правилам сообщества YouTube.