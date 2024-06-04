YouTube провёл расследование по факту внутренних утечек

На днях издание 404 Media со ссылкой на копии внутреннего отчёта Google рассказало о тысячах случаев нарушения конфиденциальности. Речь идет о проблемах с некоторыми продуктами Google, методами сбора данных и ошибках, допущенных отдельными сотрудниками компании.



Журналисты получили доступ к документу, содержащему данные о проблемах с конфиденциальностью и безопасностью, о которых сообщали сотрудники Google с 2013 по 2018 год. Большинство случав не предавалось огласке.



Google записывал голоса детей, сохранял номерные знаки из Street View и давал рекомендации YouTube на основе удаленной истории просмотра, говорится в отчетах сотрудников компании.

Представитель Google Мэтт Брайант говорит, что каждый случай, о котором сообщило 404 Media, «был рассмотрен и решен в то время». Однако компания не уточнила, что она делает, чтобы предотвратить ранний доступ сотрудников к контенту и его утечку.



А на прошлой неделе в Сети оказалась презентация PlayStation State of Play, проведение которой было запланировано на YouTube. Это обстоятельство усилило обеспокоенность по поводу того, какой доступ сотрудники Google имеют к видео перед их публикацией.



Один инцидент произошёл в 2022 году, когда боксёр и блогер KSI пытался раздать более $10 тыс. в виде подарочных карт Amazon. Однако позже KSI выяснил, что все карты оказались погашены до публикации видео. Это привело к внутреннему расследованию YouTube. Компания санкционировала аналогичное расследование после утечки трейлера Grand Theft Auto VI.



Вероятно, всё это связано с постоянной проблемой Google, которую компания пока не может решить. По данным 404 Media, за утечкой данных Nintendo об игре Yoshi's Crafted World стоял подрядчик Google. Пользователь Reddit опубликовал скриншот трейлера незадолго до его показа на E3 — адресная строка изображения содержала URL-адрес «admin.youtube.com», что указывает на причастность к утечке сотрудника компании.



Google подтвердил, что сотрудник компании получил доступ к закрытой информации Nintendo и намеренно допустил её утечку. Он скачал трейлер через админскую учётную запись и поделился видео с другом.