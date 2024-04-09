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9 April 2024

Принят закон об информационной системе по обороту оружия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Документ, которым создаётся специальная государственная система (ГИС) под управлением Росгвардии, приняли сразу во втором и третьем чтении.
Фото: shutterstock.com

Госдума приняла закон «О внесении изменений в Федеральный закон „О войсках национальной гвардии Российской Федерации“ (в части цифровой трансформации Росгвардии)», которым предполагается создание специальной ГИС в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

Подчинена она будет Росгвардии, которая как раз и занимается вышеупомянутыми вопросами.

По словам одного из авторов поправок, главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, документ прошёл все необходимые согласования.

«Поступило 5 поправок, три носят юрико-технический характер, а 2 направлены на объекты ТЭК (топливно-энергетического комплекса), что является весьма актуальным», — заявил докладчик.

Эти поправки не касаются непосредственно ГИС. Первая вносит изменения в закон «О ведомственной охране» и предоставляют право ведомственной охране субъекта ТЭК «обеспечивать физическую охрану объектов топливно-энергетического комплекса, принадлежащих на праве собственности указанной головной организации и её дочерним обществам», когда речь идёт об экспорте газа. Вторая касается изменений в закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», дополнив его «субъектом топливно-энергетического комплекса». Судя по названию файла, в разработке этих поправок приняло участие ПАО «Новатэк».

Депутаты никаких вопросов по поправкам не задавали. Пискарёв попросил принять законопроект сначала во втором, а после голосования — сразу и в третьем чтении.

Закон был принят единогласно.

ГИС Росгвардия ЧОП реестр цифровизация вневедомственная охрана оборот оружия

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