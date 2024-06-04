Нью-Йорк расширяет возможности онлайн-контроля родителей за детьми

Законодатели штата Нью-Йорк достигли предварительного соглашения по законопроекту, голосование по которому ожидается вот буквально в ближайшее время.



Предлагаемый документ, находящийся на заключительной стадии подготовки, направлен на то, чтобы запретить платформам социальных сетей предоставлять автоматизированные каналы несовершеннолетним пользователям. Кроме того, он запрещает платформам отправлять мгновенные уведомления несовершеннолетним без получения согласия родителей. В прошлом году лидеры штата во главе с губернатором Кэти Хоукул обнародовали законопроект, требующий одобрения родителей на использование алгоритмических каналов.



Законопроект, известный как SAFE — «Закон о прекращении использования детьми каналов, вызывающих привыкание» (Stop Addictive Feeds Exploitation for Kids Act), — не ограничивает доступ подростков к контенту на социальных платформах. Однако он требует, чтобы подростки могли получать доступ к алгоритмическим лентам только с явного разрешения родителей или законных опекунов. Обновленная же версия также запрещает подросткам получать мгновенные уведомления в приложениях без согласия родителей.



В последние годы американские законодатели пытаются подвергнуть социальные сети всё большему контролю из-за их влияния на молодых людей и их аддиктивных проблем. В феврале мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что его администрация начала судебное разбирательство против социальных платформ, таких как Facebook и Instagram от Meta, обвиняя их в создании «кризиса психического здоровья среди молодежи».



Вследствие этого, в крупнейшем школьном округе страны, обслуживающем около миллиона учеников, пришлось бороться с нарушениями как в классах, так и во внеучебное время.



Это решение включает в себя предоставление терапии для устранения чувства тревоги и отчаяния среди учащихся, а также разработку образовательных программ, ориентированных на риски, связанные с социальными сетями и безопасностью в интернете.



Кроме этого на национальном уровне в США принимаются законодательные и другие формы воздействия на текущую ситуацию — от выделения колоссальных сумм на услуги и иницивтивы, направленные на решение проблем психического здоровья детей, до исков в суды и принятие соответствующих запретительных законов.



В марте прошлого года Юта стала первым штатом США, принявшим законы, регулирующие использование детьми социальных сетей. Впоследствии аналогичные правила были приняты в нескольких других штатах, включая Арканзас, Луизиану, Огайо и Техас.