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24 May 2024

В Госдуму внесён законопроект о технологической политике России

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Разработанный Правительством документ призван обеспечить цифровую автономию страны на основе отечественных технологий.
Фото: Алексей Гусев / АиФ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект №632206-8 о технологической политике. Документ призван обеспечить цифровую автономию страны на основе отечественных технологий и создание условий, которые будут способствовать ускоренной разработке и внедрению инноваций для решения социально-экономических задач. Среди них – повышение уровня жизни граждан, обеспечение обороны и безопасности страны, а также развитие конкурентоспособности и эффективности продукции высоких технологий.

В пояснительной записке отмечается, что в законопроекте учитываются цели, которые предусмотрены в концепции технологического развития до 2030 г.

Среди других задач законопроекта – внедрение российскими юрлицами критических и сквозных технологий на основе собственных линий разработки, формирование долгосрочных спросов и предложения высокотехнологичной продукции, а также создание благоприятных условий для реализации технологической политики и развитие инфраструктуры технологий, в том числе подготовка квалифицированных специалистов. Кроме того, законопроект предусматривает проведение мониторинга эффективности технологической политики и ее оценку и развитие международного сотрудничества.

Законопроект также определяет инструменты реализации технологической политики. Ими станут планы развития технологий, перечни критических и сквозных технологий, национальные проекты по технологическому суверенитету, а также методики оценки уровней готовности технологий и программы инновационного развития организаций с государственным участием.

Согласно документу, формировать технологическую политику может президент, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Центральный банк, Российская академия наук, исполнительные органы субъектов РФ. Содействовать развитию технологий смогут институты инновационного развития; организации с государственным участием; кредитные организации и юридические лица, осуществляющие венчурное или прямое финансирование в сфере развития технологий; инвестиционные товарищества; биржи, инвестиционные платформы, созданные в соответствии с законодательством РФ. Также участником процесса могут быть разработчики технологий и производители высокотехнологичной продукции; покупатели (заказчики) высокотехнологичной продукции.

Правительство РФ утверждает перечни критических и сквозных технологий в части, касающейся банковской сферы и иных сфер финансового рынка - по согласованию с ЦБ. Правительство вправе также утверждать порядок предоставления мер государственного стимулирования, определять государственную информационную систему, в составе которой будут реализовываться инструменты обработки данных.

Инструмент обработки данных должен содержать информацию о проектах развития технологий и список национальных проектов по технологическому суверенитету.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

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