В I чтении приняты законопроекты о майнинге и расчётах криптовалютой на внешнем рынке

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о майнинге и расчётах криптовалютами на внешнем рынке:

№237585-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования цифровой валюты)»

№341257-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке)».

Согласно законопроекту о легализации майнинга, им смогут заниматься включённые в соответствующий реестр российские юрлица и ИП. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, но не должны будут превышать установленные лимиты энергопотребления. Кроме того, майнеров обяжут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты в результате их деятельности, об адресах-идентификаторах. Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции по ним проводились для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий майнеров соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Это отдельный документ, не связанный с законопроектом о майнинге и регулировании криптовалют.

Рассмотрение же непосредственно законопроекта о майнинге было ускорено на фоне новых санкций в отношении российского финсектора, сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин:

«Звучат предложения узаконить криптовалюту для внешнеторговых платежей. В свое время это сделал Иран, имеющий почти полувековой опыт выживания под экономическим прессингом западных стран. Как и Россия, Иран начинал с легализации промышленного майнинга. Далее биткоин аккуратно встроили в финансовую систему страны и установили государственный контроль над внутренней криптовалютной инфраструктурой».

Законопроект, в частности, поможет ликвидировать «серый» рынок майнинга, который создает энергодефицит в регионах, также заявил он.



«Из-за отсутствия регуляторики бюджеты всех уровней не досчитываются до 100 миллиардов рублей в год. Кроме того, мы наблюдаем энергодефицит в ряде регионов из-за деятельности «серых» и чёрных майнеров, не можем привлечь инвестиции. Россия сегодня занимает по майнингу второе место в мире с потенциалом занять первое. Это очень хорошая точка роста для нашего экспорта. Мы можем продавать электроэнергию с высокой добавленной стоимостью», - отметил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.



По его словам, законопроект закладывает базу для дальнейшего развития всей регуляторной составляющей.

«Нам также удастся сохранить многих молодых ИТ-специалистов, для которых развитие этой индустрии – залог успешной работы в нашей стране. Майнинг – это технологии искусственного интеллекта, блокчейн-технологии. Кроме того, криптовалюты позволят нам довольно эффективно обходить несправедливые санкции. Ко второму чтению «Единая Россия» будет добиваться принятия поправок, чтобы устранить определенные предохранители, поскольку этот законопроект должен стать основой для появления национальной криптовалютной инфраструктуры».

Перед голосованием с докладом выступил председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Он озвучил все вышесказанные нормы законопроектов, при этом добавил, что препятствием для включения в реестр майнеров будет судимость в сфере экономики, преступлений против государства и других серьёзных правонарушений.

Аксаков также предположил, что законопроект о майнинге решит проблему перерасхода электроэнергии, в качестве примера приведя случай, когда целый квартал в одном из городов остался без света как раз таки из-за деятельности майнеров.

Депутаты задали очень много вопросов, касающихся неопределённого статуса криптовалют в России, а также усомнились в том, что майнеры согласятся исполнять возлагаемые на них обязательства. Аксаков, Горелкин и другие авторы законопроекта ответили, что все замечания будут учтены ко второму чтению.

В итоге первый законопроект был принят в первом чтении большинством голосов при одном воздержавшемся:

Поправки о расчётах криптовалютами на внешнем рынке были приняты единогласно: