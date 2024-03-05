Госдума потратит 95 млн рублей на исследования

С середины февраля по начало марта текущего года Госдума опубликовала 17 закупок на проведение экспертно-аналитических исследований, пишут «Ведомости». Общая стартовая цена контрактов – 95 млн руб.



Источник в аппарате ГД сообщил изданию, что позже на сайте появявятся и другие, но пока одобрены именно эти, в числе которых:

«Мониторинг правоприменения законодательных актов на федеральном и региональном уровнях», который должен помочь повысить качество законопроектов, поскольку «недостаточная эффективность взаимодействия законодателя и правоприменителя негативно сказывается на реализации норм федерального законодательства на уровне регионов и муниципалитетов». Требуется выявить уровень удовлетворенности граждан принятыми мерами по регулированию общественных отношений, провести анализ зарубежного опыта и выработать предложения по совершенствованию законодательных актов. Это самая дорогая закупка — стартовая цена у неё 10,6 млн рублей.





Рекомендации по совершенствованию законодательного обеспечения суверенитета России в промышленности и науке с учетом опыта зарубежных государств. В закупке говорится о важности формирования технологического суверенитета, и кроме опыта зарубежного, предлагается проанализировать опыт советский. Стоимость закупки почти 5 млн руб.





Еще одна схожая закупка на 5,5 млн руб. – «Законодательное обеспечение организационных и территориальных форм реализации научно-технологического развития РФ». В исследовании должен быть анализ наиболее успешных правовых моделей, связанных с созданием специализированных форм реализации форсированного научно-технологического развития.





В закупке стоимостью 5,2 млн руб. говорится о совершенствовании регулирования сферы лекарственного обеспечения. В описании отмечается, что нужно переходить от производства дженериков к разработке собственных лекарственных средств.





Еще одна закупка в сфере здравоохранения на 5,9 млн руб. связана с анализом зарубежного опыта по формированию и регулированию рынка медицинского туризма.





И ещё целый ряд закупок.

По словам собеседника «Ведомостей», опыт показывает, что цена закупки после заключения контракта с поставщиком сильно снижается – в среднем на 65%. В число исследований входят те, которые были заказаны фракциями и комитетами нижней палаты, добавил он.



Фракции и комитеты заказывают аналитические исследования, далее идет отбор тем, а после этого размещается закупка, говорит политолог Алексей Макаркин: «Депутатам это требуется для обоснования их инициатив или тех, что рассматриваются на комитетах. Предложенные исследования вполне сейчас в повестке Думы». Раньше в исследованиях очень часто прописывался западный опыт, сейчас, видимо, идет обращение и к восточным странам, говорит он. «Но опять же, судя по тем темам, которые представлены в объектах закупки, такие исследования вполне могут быть востребованы депутатами», – добавляет он.