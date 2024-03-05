English Русский
News
5 March 2024

Госдума потратит 95 млн рублей на исследования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
На Госзакупках с февраля по начало марта размещено 17 тендеров на проведение экспертно-аналитических исследований, которые касаются мониторинга правоприменения законодательных актов, рекомендаций по технологическому суверенитету, медицинского туризма и других вопросов.

С середины февраля по начало марта текущего года Госдума опубликовала 17 закупок на проведение экспертно-аналитических исследований, пишут «Ведомости». Общая стартовая цена контрактов – 95 млн руб.

Источник в аппарате ГД сообщил изданию, что позже на сайте появявятся и другие, но пока одобрены именно эти, в числе которых:

  • «Мониторинг правоприменения законодательных актов на федеральном и региональном уровнях», который должен помочь повысить качество законопроектов, поскольку «недостаточная эффективность взаимодействия законодателя и правоприменителя негативно сказывается на реализации норм федерального законодательства на уровне регионов и муниципалитетов». Требуется выявить уровень удовлетворенности граждан принятыми мерами по регулированию общественных отношений, провести анализ зарубежного опыта и выработать предложения по совершенствованию законодательных актов. Это самая дорогая закупка — стартовая цена у неё 10,6 млн рублей.

  • Рекомендации по совершенствованию законодательного обеспечения суверенитета России в промышленности и науке с учетом опыта зарубежных государств. В закупке говорится о важности формирования технологического суверенитета, и кроме опыта зарубежного, предлагается проанализировать опыт советский. Стоимость закупки почти 5 млн руб.

  • Еще одна схожая закупка на 5,5 млн руб. – «Законодательное обеспечение организационных и территориальных форм реализации научно-технологического развития РФ». В исследовании должен быть анализ наиболее успешных правовых моделей, связанных с созданием специализированных форм реализации форсированного научно-технологического развития.

  • В закупке стоимостью 5,2 млн руб. говорится о совершенствовании регулирования сферы лекарственного обеспечения. В описании отмечается, что нужно переходить от производства дженериков к разработке собственных лекарственных средств.

  • Еще одна закупка в сфере здравоохранения на 5,9 млн руб. связана с анализом зарубежного опыта по формированию и регулированию рынка медицинского туризма.

  • И ещё целый ряд закупок.

По словам собеседника «Ведомостей», опыт показывает, что цена закупки после заключения контракта с поставщиком сильно снижается – в среднем на 65%. В число исследований входят те, которые были заказаны фракциями и комитетами нижней палаты, добавил он.

Фракции и комитеты заказывают аналитические исследования, далее идет отбор тем, а после этого размещается закупка, говорит политолог Алексей Макаркин: «Депутатам это требуется для обоснования их инициатив или тех, что рассматриваются на комитетах. Предложенные исследования вполне сейчас в повестке Думы». Раньше в исследованиях очень часто прописывался западный опыт, сейчас, видимо, идет обращение и к восточным странам, говорит он. «Но опять же, судя по тем темам, которые представлены в объектах закупки, такие исследования вполне могут быть востребованы депутатами», – добавляет он.

бюджет Госдума госзакупки тендеры законотворчество правоприменение аналитика

Similar articles

Маркетплейсам запретят требовать с покупателя компенсацию за возврат товара
Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
В МВД назвали Telegram основным инструментом коммуникации в IT-преступлениях
В IT-комитете Госдумы обсудили запрет трэш-стримов
Школы и избиркомы подключат к Единой сети передачи данных за 3,6 млрд рублей
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

For media (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт UniSender