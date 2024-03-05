Госдума потратит 95 млн рублей на исследования

С середины февраля по начало марта текущего года Госдума опубликовала 17 закупок на проведение экспертно-аналитических исследований, пишут «Ведомости». Общая стартовая цена контрактов – 95 млн руб.
Источник в аппарате ГД сообщил изданию, что позже на сайте появявятся и другие, но пока одобрены именно эти, в числе которых:
По словам собеседника «Ведомостей», опыт показывает, что цена закупки после заключения контракта с поставщиком сильно снижается – в среднем на 65%. В число исследований входят те, которые были заказаны фракциями и комитетами нижней палаты, добавил он.
Фракции и комитеты заказывают аналитические исследования, далее идет отбор тем, а после этого размещается закупка, говорит политолог Алексей Макаркин: «Депутатам это требуется для обоснования их инициатив или тех, что рассматриваются на комитетах. Предложенные исследования вполне сейчас в повестке Думы». Раньше в исследованиях очень часто прописывался западный опыт, сейчас, видимо, идет обращение и к восточным странам, говорит он. «Но опять же, судя по тем темам, которые представлены в объектах закупки, такие исследования вполне могут быть востребованы депутатами», – добавляет он.
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