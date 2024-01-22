Минцифры посоветовали запретить ИИ в ряде чувствительных отраслей

МИРЭА предложил Минцифры России запретить искусственный интеллект (ИИ) в целом ряде отраслей. Соответствующее письмо ректор вуза Станислав Куджа отправил главе Минцифры Максуту Шадаеву.



В своём обращении учёный предлагает рассмотреть возможность закрепления риск-ориентированного подхода как базисного принципа регулирования сферы ИИ в России. «Речь идёт о выделении и закреплении на законодательном уровне отраслей и общественных отношений, где ИИ не может применяться в принципе, и сфер, в которых использование ИИ предполагает высокие риски», — отметил Куджа в своём обращении.



В частности, запретить применение технологий искусственного интеллекта предлагают для:

создания социальных рейтингов и скорингов,

принятия судебных решений в гражданском и уголовном судопроизводстве,

создания маркетингового контента для детей,

создания политического контента,

любой деятельности, оказывающей подсознательное влияние на человеческое поведение и угрожающей его здоровью.

К категориям высокого риска авторы письма относят:

сбор и хранение биометрических и персональных данных,

принятие решений о найме сотрудников и зачислении в образовательные учреждения,

проектирование, создание и эксплуатацию объектов критической инфраструктуры,

правоохранительную сферу,

производство и эксплуатацию товаров, напрямую воздействующих на жизнь и здоровье людей.

«В целом, риск-ориентированный подход в регулировании сферы ИИ я поддерживаю, но над списками нужно подумать еще. Например, использование искусственного интеллекта в образовании (как среднем, так и высшем) тоже, на мой взгляд, следует отнести к категориям высокого риска», – заявил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин, а также предложил присылать свои мысли по этой иницивтиве ему в личные сообщения.