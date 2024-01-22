Минцифры посоветовали запретить ИИ в ряде чувствительных отраслей

МИРЭА предложил Минцифры России запретить искусственный интеллект (ИИ) в целом ряде отраслей. Соответствующее письмо ректор вуза Станислав Куджа отправил главе Минцифры Максуту Шадаеву.
В своём обращении учёный предлагает рассмотреть возможность закрепления риск-ориентированного подхода как базисного принципа регулирования сферы ИИ в России. «Речь идёт о выделении и закреплении на законодательном уровне отраслей и общественных отношений, где ИИ не может применяться в принципе, и сфер, в которых использование ИИ предполагает высокие риски», — отметил Куджа в своём обращении.
В частности, запретить применение технологий искусственного интеллекта предлагают для:
К категориям высокого риска авторы письма относят:
«В целом, риск-ориентированный подход в регулировании сферы ИИ я поддерживаю, но над списками нужно подумать еще. Например, использование искусственного интеллекта в образовании (как среднем, так и высшем) тоже, на мой взгляд, следует отнести к категориям высокого риска», – заявил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин, а также предложил присылать свои мысли по этой иницивтиве ему в личные сообщения.
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