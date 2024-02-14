Онлайн-сервисам ограничат объёмы сбора персональных данных

Агрегаторам услуг, маркетплейсам и другим онлайн-сервисам не разрешат собирать избыточные персональные данные пользователей. Законопроект, запрещающий требовать данных больше, чем необходимо для предоставления конкретной услуги, уже поддержало Правительство.
Авторы законопроекта во главе с зампредом комитета Совета Федераций по конституционному законодательству и государственному строительству Ириной Рукавишниковй настаивают на том, что запрашивать у людей нужно только тот минимум информации, который необходим для предоставления конкретной услуги. Кроме того, в новом законе будут чётче прописаны механизмы получения согласия на обработку персональных данных — в настоящий момент его зачастую размещают внутри пользовательского соглашения. Документ предлагает разделить эти понятия, чтобы минимизировать объемы утечек.
Также авторы считают необходимым закрепить положение о том, что оператор не может отказать клиентам в услуге, если они отказались предоставить персональные данные. Операторов хотят обязать оформлять документы о политике персональных данных на русском языке, а при необходимости — дополнять текстом на государственных языках республик и народов России.
В прошлом году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных. В результате в открытый доступ попало свыше 300 млн записей. В наступившем году зафиксировано 19 утечек, в сети оказалось около 510 млн записей о россиянах.
В конце 2023 года в Госдуму внесли законопроект, который разрешает Роскомнадзору проводить внеплановые проверки компаний в связи с информацией об утечках данных.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
For media (Telegram)
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.