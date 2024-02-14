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14 February 2024

Онлайн-сервисам ограничат объёмы сбора персональных данных

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Правительство поддержало законопроект, который запрещает агрегаторам услуг, маркетплейсам и другим сервисам собирать избыточные персональные данные пользователей.
Изображение создано с помощью Canva AI

Агрегаторам услуг, маркетплейсам и другим онлайн-сервисам не разрешат собирать избыточные персональные данные пользователей. Законопроект, запрещающий требовать данных больше, чем необходимо для предоставления конкретной услуги, уже поддержало Правительство.

Авторы законопроекта во главе с зампредом комитета Совета Федераций по конституционному законодательству и государственному строительству Ириной Рукавишниковй настаивают на том, что запрашивать у людей нужно только тот минимум информации, который необходим для предоставления конкретной услуги. Кроме того, в новом законе будут чётче прописаны механизмы получения согласия на обработку персональных данных — в настоящий момент его зачастую размещают внутри пользовательского соглашения. Документ предлагает разделить эти понятия, чтобы минимизировать объемы утечек.

Также авторы считают необходимым закрепить положение о том, что оператор не может отказать клиентам в услуге, если они отказались предоставить персональные данные. Операторов хотят обязать оформлять документы о политике персональных данных на русском языке, а при необходимости — дополнять текстом на государственных языках республик и народов России.

В прошлом году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных. В результате в открытый доступ попало свыше 300 млн записей. В наступившем году зафиксировано 19 утечек, в сети оказалось около 510 млн записей о россиянах.

В конце 2023 года в Госдуму внесли законопроект, который разрешает Роскомнадзору проводить внеплановые проверки компаний в связи с информацией об утечках данных.

152-ФЗ персональные данные Совет Федерации Правительство России избыточные данные

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт UniSender