В России запретят «организацию обращения криптовалют»

В Госдуму внесли новую версию законопроекта №237585-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования цифровой валюты (в части установления правового регулирования деятельности по майнингу))».

Уже с 1 сентября 2024 года предлагается «запретить организацию обращения криптовалюты» в России.

Исключение составят деятельность майнеров цифровых валют и тестовые проекты Центробанка. Также, согласно документу, запрещается реклама цифровых валют и криптобирж:

«Запрещается организация обращения цифровой валюты на территории Российской Федерации, а также устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также товаров (работ, услуг) в целях организации выпуска, выпуска, организации обращения, обращения цифровой валюты».

Вот так законопроект объясняет, что можно считать организацией обращения цифровой валюты в России:

переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, если хотя бы одной из сторон сделки является российское юрлицо или физлицо, находящееся в России не менее 183 дней в течение следующего года с момента сделки;

переход цифровой валюты, при котором используются объекты российской информационной инфраструктуры.

В действующем законодательстве есть запрет на расчеты в криптовалюте на территории России, но нет запрета на обращение.

При этом добытая майнерами валюта также должна быть продана без использования российской инфраструктуры, следует из документа:

«Учитывая риски, связанные с оборотом цифровой валюты, законопроектом предусматривается возможность реализации цифровой валюты, полученной в результате майнинга, без использования российской информационной инфраструктуры».

Непосредственно майнингом смогут заниматься российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенный в соответствующий реестр. Физлицам разрешат добывать криптовалюты без включения в реестр при условии соблюдения установленных правительством лимитов энергопотребления.

Законопроект обязывает майнеров отчитываться перед налоговой службой о добытых криптовалютах с указанием адреса зачисления, а также наделяет правительство правом запрещать майнинг в отдельных регионах.

Один из авторов поправок, депутат Антон Горелкин в своём Telegram заявил:

«...принятием законопроекта мы рассчитываем сформировать правоприменительную практику, которая будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют».

«Лично для меня легализация оборота криптовалют – вопрос патриотический, потому что это помогает России и её союзникам обходить несправедливые санкции. Я считаю, что в этих условиях мы обязаны действовать прагматично и делать всё, что помогает нашей Родине и нашим гражданам», — добавил он.

UPD: В ответ на утверждения ряда СМИ о том, что новыми поправками фактически запрещается оборот криптовалют в России, депутат Горелкин принял попытку опровергнуть возникшие в Сети опасения:

«Конечно, оборот криптовалют запрещаться не будет. Под запрет попадает организация оборота – то есть, создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима. Это условие, на котором настаивает ряд акторов, отмечая, что вопрос появления легальной российской криптоинфраструктуры сегодня упирается в геополитические реалии. Дать бизнесу зеленый свет в этом направлении означает толкнуть его под западные санкции: парадокс, но запрет организации оборота цифровых валют – здесь скорее протекционистская мера».

«Не исключаю, что в будущем это ограничение может быть снято. При этом никто не запрещает, как и прежде, использовать иностранные криптовалютные биржи и обменники», — подытожил парламентарий.