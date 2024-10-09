Минтруд предлагает запретить заказ опасных работ через интернет

Минтруд вышел с инициативой запретить организацию «работ повышенной опасности» через онлайн-платформы. Это следует из отзыва ведомства на законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике в Российской Федерации», сообщают РБК и «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

Проект будет регулировать работу всех цифровых платформ — в том числе посреднических, которые «организуют многостороннее взаимодействие участников рынка, размещают предложения о продаже товаров и услуг, дают заключать сделки и расчёты и получают от сделок и услуг основной доход». Это Wildberries, Ozon, «Яндекс Еда» и «Яндекс Такси», Skyeng, «Островок» и другие.

В Минтруде считают, что нужно запретить исполнителям принимать заказы через такие сервисы на выполнение работ повышенной опасности или работ по определённым видам должностей или профессий. Список должно составить правительство.

В числе таких:

работы на высоте;

работы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением;

работы в замкнутых объёмах, в ограниченных пространствах;

электросварочные, газосварочные работы и другое.

Сейчас по Трудовому кодексу (ТК) установлены принципы безопасности труда, которые должен обеспечить работодатель — но на самозанятых эти нормы не распространяются, отмечают издания. Положения же законопроекта формируют «правовую неопределённость», а значит и риск привлечения исполнителей-партнёров к выполнению работ повышенной опасности.

Кроме того, Минтруд предлагает скорректировать некоторые права и обязанности платформ — например, софинансировать добровольные программы страхования; а также проработать «критерии систематичности и продолжительности взаимодействия» исполнителя, платформы и заказчика для «разграничения гражданско-правовых и трудовых отношений».