Байден запретил передачу данных американцев «странам, вызывающим беспокойство»

Администрация президента Джо Байдена обнародовала указ, направленный на «защиту личных данных граждан США» путем ограничения их передачи в Китай, Россию и другие страны, заявили высокопоставленные чиновники США, ссылаясь на соображения национальной безопасности.



Документ ограничит массовую передачу геолокационной, биометрической, медицинской и финансовой информации американцев брокерами данных и другими лицами в конкретные «страны, вызывающие обеспокоенность».



Президент США уполномочит Минюст подготовить правила, ограничивающие продажу информации о местонахождении, здоровье и генетике американцев России, Венесуэле, Ирану, Китаю, КНДР и Кубе, а также любым организациям, связанным с этими странами. Ограничения также коснутся финансовой информации, биометрических данных и других видов информации, которые могут идентифицировать личность, а также если они затрагивают конфиденциальную информацию, связанную с правительством.

При этом в разговоре с журналистами представители администрации Белого дома заявили, что это не должно органичивать законную торговлю данными. Деятельность брокеров данных в США разрешена, — они собирают и классифицируют личную информацию.