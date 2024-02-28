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28 February 2024

Байден запретил передачу данных американцев «странам, вызывающим беспокойство»

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Подписанный президентом США указ нацелен на коммерческих брокеров, которые торгуют личными данными и «могут продавать информацию противникам США или организациям, контролируемым этими государствами».
Фото: Aliaksandr Kisel

Администрация президента Джо Байдена обнародовала указ, направленный на «защиту личных данных граждан США» путем ограничения их передачи в Китай, Россию и другие страны, заявили высокопоставленные чиновники США, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Документ ограничит массовую передачу геолокационной, биометрической, медицинской и финансовой информации американцев брокерами данных и другими лицами в конкретные «страны, вызывающие обеспокоенность».

Президент США уполномочит Минюст подготовить правила, ограничивающие продажу информации о местонахождении, здоровье и генетике американцев России, Венесуэле, Ирану, Китаю, КНДР и Кубе, а также любым организациям, связанным с этими странами. Ограничения также коснутся финансовой информации, биометрических данных и других видов информации, которые могут идентифицировать личность, а также если они затрагивают конфиденциальную информацию, связанную с правительством.

При этом в разговоре с журналистами представители администрации Белого дома заявили, что это не должно органичивать законную торговлю данными. Деятельность брокеров данных в США разрешена,  —  они собирают и классифицируют личную информацию.

персональные данные США запрет Джозеф Байден

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Время менять копирайт UniSender