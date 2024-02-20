В I чтении принят законопроект о запрете «иноагентской» рекламы

Госдума в первом чтении приняла законопроект №553750-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части запрета для иностранных агентов распространять на информационных ресурсах рекламу физических и юридических лиц)».

Он предусматривает запрет российским гражданам и компаниям размещать рекламные объявления на сайтах, соцсетях и других площадках людей, признанных властями России иностранными агентами.

Мера коснется российских физических и юридических лиц вне зависимости от форм собственности; проект также запрещает рекламу ресурсов иностранных агентов в СМИ.

«Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке», — отметил один из авторов инициативы, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, добавив:

«Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах».

Среди других соавторов инициативы – лидеры думских фракций, а также председатели комитетов по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев. По данным Минюста, в 2023 г. более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на каналах иноагентов – это «приносит доход и обогащает иноагентов», говорится в пояснительной записке к проекту.

Для противодействия такому «скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства и подготовлен этот законопроект», объяснили авторы инициативы.

Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры», соавтор закона «О СМИ» (1991 г.) Владимир Энтин считает, что задача инициативы – сделать «максимально опасным» размещение у иноагентов для рекламодателей, которые находятся в пределах российской юрисдикции. Но физлица и юрлица, зарегистрированные в зарубежных странах, не будут подпадать под действие законопроекта, говорит он: «Вероятно, в такой ситуации на ресурсах иноагентов может произойти всплеск рекламных размещений иностранных компаний».

Перед голосованием с докладом выступил Василий Пискарёв.

Глава комитета по безопасности заявил, что «иноагенты стали рупором антироссийской пропаганды, распространителями русофобских настроений». Также, по словам Пискарёва, блогеры в интересах недружественных государств зарабатывают деньги на российских компаниях, чтоб потом использовать их в своих недружественных целях.



Поэтому, считает он необходим полный запрет на любых платформах рекламы от физических и юридических лиц-иноагентов независимо от формы собственности.



Затем последовали вопросы депутатов, которые просили уточнить:

Будут ли наказывать человека, если на его ресурсе от имени иноагента было размещено объявление? Что ждёт пользователя за репост или публикацию информации от иноагента?

На первый вопрос Пискарёв ответил витиевато — сейчас оплату от иноагента можно отследить, и если деньги не перечисляли, хотя реклама от имени иностранного агента была размещена, человека за это не накажут.

На второй вопрос Пискарёв ответил, что цитирование в СМИ информации иноагентов не будет считаться нарушением закона о запрете размещения рекламы, заявил Пискарёв:

«Мы не против того, чтобы существовали сайты иноагентов, мы против того, чтобы ресурсы были предметом рекламы, а реклама — это побуждение как можно большего количества людей обращаться на такие ресурсы».

Он также уточнил, что в отношении иноагентов существует 18 ограничений, это будет девятнадцатое, за которое грозит административная ответственность.

Кроме этого, депутат заявил:

«Мы не запрещаем читать или любить иностранных агентов. Мы запрещаем рекламу ресурсов иноагентов».

Во время выступления от фракций единоросс Дмитрий Вяткин выразил полную поддержку законопроекта, заявив, что «Единая Россия» будет голосовать за.



Ещё более пафосным было выступление представителя ЛДПР Андрея Лугового, который назвал иностранных агентов «мягкой силой» Запада:

«Только их мягкая сила, в отличие от нашей направлена на разрушение. Помните, сколько после развала СССР возникло разного рода организаций, чья деятельность была направлена не на конструктив, а на разрушение».

Прошёлся он по иностранным дипломатам, обругав американского посла Линн Трейси за то, что та «возложила цветы к Соловецкому камню в память кое-кого», одновременно связав иностранных агентов с Госдепом и «Форейн офисом».



Особое внимание Луговой уделил криптовалютам, с помощью которых якобы существуют иноагенты. Он заявил, что законопроект фракции давно лежит в Госдуме, и давно пора принять меры в этом направлении.

«Я хочу, чтоб меня услышали иностранные агенты, чтоб они понимали — мы с ними церемониться не будем. Деятели, сбежавшие из России и имеющие недвижимость, должны делать это присутствуя здесь», – также заявил он.

Сардана Авксентьева от «Новых людей» выразила сомнения в целесообразности принятия законопроекта в текущем виде:

«Мы понимаем его логику, но в представленном виде текст имеет ряд изъянов. Могут пострадать невинные люди. Его могут использовать для недобросовестной конкуренции, а человек потом обязан будет через суд доказывать, что он не при чём».

Коснулась они и других недостатков документа, заявив, что фракция поддержать законопроект в таком виде не может, и они готовят поправки.



Пискарёв после выступления фракций назвал законопроект «абсолютно выверенным» и что «хочется не затягивать с принятием». По его словам, поправки могут вноситься, но сейчас надо спешить, поточу что «безопасность и защита суверенитета на первом месте».



Председатель Госдумы Володин подчеркнул, что в разработке документа приняли участие 395 депутатов разных политфракций, и его цель:

«Остановить финансирование недружественных ресурсов, которые ведут иноагенты. Они, как правило, находятся за рубежом, но их ресурсы (сайты, блоги) работают на территории нашей страны, поэтому мы со своей стороны должны сделать всё, чтобы средства наших добропорядочных граждан и организаций на поддержку этих ресурсов не использовались. Они идут против наших солдат и офицеров, они работают по указке Брюсселя и Вашингтона! А то он сидит за границей, собирает денежки на территории России, используя их для того, чтобы лить грязь на Россию, на армию».

Полномочные представители президента и правительства выступили в поддержку. Текст, который представлен, по их словам, «готов к принятию в первом чтении».



В итоге документ был принят большинством голосов.