Принят закон о запрете «иноагентской» рекламы

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым запрещается размещать рекламу на сайтах и в СМИ, которые принадлежат иностранным агентам. Также под запрет попадает рекламирование информационных ресурсов иноагентов в средствах массовой информации.

Напомним, в разработке законопроекта №553750-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части запрета для иностранных агентов распространять на информационных ресурсах рекламу физических и юридических лиц)» приняли участие сразу 395 депутатов, куда вошли в том числе «борец с иностранным влиянием» Василий Пискарёв, председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутат, прославившаяся ранее законом о тотальной слежке, Ирина Яровая.

Мера коснется российских физических и юридических лиц вне зависимости от форм собственности. Обсуждая законопроект в предыдущих чтениях, депутаты почему-то в основном говорили о том, что иностранные агенты якобы только и делают, что критикуют российскую армию и Россию, поэтому они «должны понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах».

На брифинге перед голосованием во втором чтении Пискарёв заявил:

«Иностранные агенты, находясь за границей, на разного рода акциях получают огромные финансовые возможности. Они исчисляются не десятками, а сотнями миллионов рублей, которые они используют для ведения антироссийской деятельности.



Они и так находятся на содержании у Вашингтона, у Брюсселя, Лондона. Даже есть иноагенты, которые находятся на довольствии у украинского режима, поэтому мы видим, что у них общая цель, а цель у них одна — это разрушить нашу страну. Поэтому все финансовые потоки, которые идут на антироссийскую деятельность, должны быть перекрыты.



Собственно, этот законопроект в этом направлении и работает. Он не об иноагентах, он о защите суверенитета. Именно из таких точечных законопроектов как раз таки такая защита и формируется. Мы считаем, что такого рода законопроекты должны проходить быстро, поскольку каждый раз, когда мы такие принимаем законы, то это в помощь нашим вооружённым силам, поскольку они борются с врагом на линии соприкосновения, а мы должны бороться с врагом здесь в тылу.



К сожалению, вот таковое имеется, и наша задача — помочь в достижении нашей общей победы с „специальной военной операции“».

Перед голосованием в третьем чтении выступил Пискарёв, сразу заявив: «Он не об иноагентах, а о безопасности Российской Федерации».

По его словам, «Вашингтон и Брюссель натравили на нас не только иностранных агентов, но также СМИ». Депутат также заявил, что многие привязаны к иностранным посольствам, действуя по их поручению. Он напомнил также о действии норм о признании организаций нежелательными:

«Чем сильнее на нас будет оказываться давление, тем жёстче будет наша реакция».

Он ещё раз напомнил своё утверждение, что якобы «иноагенты сидят за границей» и зарабатывают деньги в России.

После его выступления не было никаких дискуссий, закон был принят 402 голосами за при отсутствии против и воздержавшихся.

По итогам голосования Володин заявил: «Как видите, количество поддержавших закон прибавилось, хотя разрабатывало его 395 депутатов».