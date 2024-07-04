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4 July 2024

ФСБ потребовала от операторов связи ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии

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Силовики требуют запретить предоставлять клиентам возможность использовать VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и принадлежащих отечественным провайдерам хостинга. Но такая мера борьбы с мошенничеством может причинить неудобства пользователям Zoom.

Федеральная служба безопасности потребовала у российских операторов связи запретить предоставлять клиентам возможность использовать VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и принадлежащих российским провайдерам хостинга. На такое распоряжение ведомства ссылается гендиректор оператора «Квантум» («Простор Телеком») Игорь Бобов в письме клиентам (копия есть у РБК).

Гендиректор Piter-IX Николай Метлюк сказал изданию, что клиенты операторов всё чаще получают виртуальные номера и арендуют АТС (онлайн-сервис для организации звонков между компанией и клиентами). По его словам, арендовать их в других странах было дешевле:

«При этом трафик через виртуальную АТС уходит непонятно куда, если ею пользуются мошенники, их невозможно отследить».

По словам Николая Метлюка, ему известно о распоряжении ФСБ, однако его получили не все операторы. Он предположил, что рассылка началась с крупных компаний или операторов, которые фигурируют в уголовных делах.

Член оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий Антон Салов считает, что провайдеры хостинга могут упоминаться в распоряжении ФСБ, так как с их помощью можно обойти запрет на использование VoIP из-за рубежа. Он уточнил, что сделать это можно при покупке виртуального сервера и входа в него через VPN.

Как сказал РБК глава хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов, инициатива ФСБ стала продолжением борьбы с мошенниками. По его словам, подобная мера может означать, что идея введения белых списков адресов российских хостингов провалилась.

Николай Метлюк отметил, что для большинства клиентов негативные последствия от ограничений не будут ощутимы. Антон Салов же считает, что мера затронет пользователей зарубежных сервисов видеоконференцсвязи вроде Zoom. По его словам, звонки через зарубежные сервисы в Россию могут не проходить.

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