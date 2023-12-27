Депутаты предложили запретить сцены подростковой жестокости в новостях и интернете

Депутаты Ярослав Нилов (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), Нина Останина (КПРФ) и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект №522033-8 «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации „О средствах массовой информации“».

Поправкой предлагается ввести в законодательство следующий запрет:

«Запрещается демонстрировать в новостных телепрограммах и в информационно-телекоммуникационных сетях сцены жестокости, физического и (или) психического насилия, происходящие при совершении лицами в возрасте до 18 лет преступлений или иных противоправных действий».

В пояснительной записке к документу утверждается, что темы трагедий в российских школах, свидетелями которых страна стала в 2023 году, «со всеми подробностями муссировались в новостных телепрограммах с демонстрацией видео и фото материалов». Сцены преступлений на телеэкране, совершаемые подростками, и смакование картин реального насилия в СМИ притупляют способность молодых людей и детей к состраданию, пробуждают в них агрессию, считают парламентарии.

Как отметил в соцсетях один из авторов инициативы, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, не стоит думать, что молодое поколение не смотрит новости. «Смотрит. Только оценивает далеко не всегда так, как это видит редакция. Возможный обратный эффект «подражания антигероям» разрушителен», — говорится в публикации.