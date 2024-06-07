На Meta подали жалобы в 11 странах об использовании персданных для обучения ИИ

Австрийская правозащитная группа NOYB (none of your business) подала жалобы в 11 европейских странах на действия компании Meta (признана в России «экстремистской организацией» и запрещена) по части незаконного использования персональных данных её пользователей без их на то согласия для обучения искусственного интеллекта (ИИ).



NOYB призывает национальные надзорные органы по защите данных немедленно принять меры, заявив, что недавние изменения в политике конфиденциальности Meta, которые вступят в силу 26 июня, позволят компании использовать накопившиеся за много лет личные публикации, частные изображения или данные отслеживания в интернете для технологий ИИ, принадлежащих Facebook.



По данным NOYB, пользователям не предоставляется информация о конкретных целях использования «технологий ИИ», что противоречит требованиям Общего регламента по защите данных ЕС (GDPR).

Основатель NOYB Макс Шремс заявил, что с обновленной политикой конфиденциальности Meta сможет использовать «любые данные, из любого источника, для любых целей» под прикрытием «ИИ-технологий». Он также отметил, что процедура отказа от обработки данных крайне сложна и запутана.

Жалобы были поданы в органы по защите конфиденциальности в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Польше и Испании.

Meta отвергла критику NOYB и сослалась на блог от 22 мая, в котором говорится, что компания использует общедоступную онлайн-информацию и лицензионные данные для обучения ИИ, а также информацию, которой люди делятся публично на её продуктах и сервисах.



Однако в сообщении, отправленном пользователям Facebook, говорится, что Meta может продолжать обрабатывать информацию о людях, которые не пользуются её продуктами и сервисами и не имеют аккаунта, если они появляются на изображении или упоминаются в постах или подписях, которыми делится пользователь.

«Мы уверены, что наш подход соответствует законам о конфиденциальности, и наш подход соответствует тому, как другие технологические компании развивают и улучшают свои ИИ-решения в Европе (включая Google и Open AI)», — заявил представитель компании.

NOYB с этим категорически не согласна и обещает, что жалобы будут поданы ещё несколькими странами Евросоюза. Если жалобы будут рассмотрены в пользу правозащитников, это может грозить штрафами до 4% от общего мирового оборота компании.