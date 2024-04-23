Готовится новый законопроект о международных расчётах в криптовалюте

Депутаты Госдумы доработали законопроект, который позволяет ЦБ с 1 сентября 2024 г. приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Ряд шагов при проведении эксперимента регулятор должен будет согласовывать с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином.

Прежний проект объединял эксперимент по внешним расчетам как в криптовалюте, так и в цифровых финансовых активах (ЦФА), но позднее ЦФА вынесли в отдельный документ.



В новой редакции документа, в частности, уточняются правила проведения операций с цифровыми валютами, в том числе их использование в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам, заключенным между резидентами и нерезидентами.



Помимо этого, в тексте проекта говорится о правах и обязанностях органов и агентов валютного контроля. Также вносятся пояснения о правах и обязанностях резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций с цифровой валютой.



В пояснительной записке указывается, что одной из основных целей законопроекта является устранение запрета на использование криптовалюты как встречного предоставления за товары, работы, услуги.



Как отмечает член экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы РФ Михаил Успенский, такой запрет согласно букве закона «существует сейчас только для экспортеров». Таким образом, поясняет он, ЭПР необходим прежде всего «экспортерам для легального получения криптовалюты за поставки своей продукции на мировые рынки». При этом платить иностранцам криптовалютой за ввозимые товары можно легально уже сейчас.



По мысли создателей проекта, все расчеты должны проходить в режиме экспериментального правового режима и через Банк России, так как регулятор опасается, что рост оборотов в криптовалюте может перекинуться на внутренний валютный рынок РФ и вытеснить рублевое обращение, говорит независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Такой режим, по мысли мегарегулятора, позволит изолировать внутренний валютный рынок от денежных суррогатов, к которым в России относятся криптовалюты, и оценить пилотный проект с точки зрения роста объемов экспортно-импортных операций, подчеркивает он.