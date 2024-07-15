В Госдуму внесён законопроект о наказании за преследование

На рассмотрение Госдумы представлен законопроект №671685-8 «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП)», который направлен на борьбу с преследованием. В качестве наказаний предлагаются штрафы и аресты. Документ опубликован в думской электронной базе.



Авторами инициативы являются депутаты от ЛДПР, среди которых председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также сенатор Елена Афанасьева. В пояснительной записке говорится, что в законодательстве нет прямой уголовной ответственности за травлю человека и нет рычагов, которые могли бы сдерживать преследователя.



«Полагаем необходимым введение дополнительных механизмов, которые могут повлечь применение мер упреждающего характера, защищающих жертву до совершения преступления. Любое агрессивное преследование через смс-сообщения, социальные сети также должно стать основанием для разбирательства», – отмечают авторы документа.

Законопроект содержит описание понятия «преследования», которое предполагает:

«...систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение преследуемому гражданину нравственных страданий, выразившееся в попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина, в имеющих целью причинить преследуемому гражданину беспокойство демонстрации присутствия, направлении либо оставлении сообщений, в злоупотреблении правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию о преследуемом гражданине и его близких родственниках, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Документ также вводит наказание за сталкинг – предупреждение или штраф 2000 руб. Если правонарушение совершено с использование интернета, то злоумышленнику придется заплатить уже 3000 руб. В случае, если преследование продолжится, то сталкеру грозит штраф 5000 руб. или административный арест до 15 суток.

Ярослав Нилов считает, что новые нормы помогут быстро реагировать на сигналы от встревоженных граждан – предупреждение или штраф позволят не допустить более серьёзных последствий:

«Распространённый, к сожалению, принцип “нет тела – нет дела” должен быть искоренён. Предложенные нами поправки – это дополнительный инструмент и для правоохранителей, и для граждан».

В начале текущего года также стало известно, что в Госдуме готовят законопроект, который должен пресечь буллинг в школах. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия») в конце января рассказала журналистам, что документ будет включать ответственность директора учебного заведения за замалчивание факта травли. Она напомнила, что во многих регионах есть рейтинг эффективности школ, из-за которого руководство образовательных организаций не заинтересовано в разглашении проблем перед муниципальными департаментами по образованию.