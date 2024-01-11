Дайджест декабрьских преследований за слова: непубличные россияне

Третий дайджест о преследовании россиян за высказывания в интернете, и посвящён он тем гражданам, о которых редко пишут СМИ и они не являются постоянными участниками каких-либо акций протеста, а также не привлекали большого внимания своей активностью в соцсетях.

Административные наказания

Студенту Воронежского государственного университета Данилу Набокину назначили штраф в 30 тыс. руб. за видео, опубликованное во «ВКонтакте» в феврале 2022 года. Оно называлось «Обращение к россиянам! <Спецоперация>, русский язык, что происходит?».



Неделей ранее по той же статье оштрафовали мать студента Наталью Набокину. Ей назначили 15 тыс. руб. за публикацию видео о «спецоперации» блогера Ильи Варламова. Тогда судья закрыл процесс от слушателей якобы из-за упоминания в деле личных данных Набокиной.

В Псковский районный суд Псковской области поступило дело по статье о «дискредитации армии» (ст.20.3.3 КоАП) в отношении местной жительницы Алены Тимашевой. Фрагмент материалов дела в отношении псковитянки публикует пресс-служба региональных судов:

«Посредством размещения в мессенджере "Телеграм" в общедомовом чате ЖК "Видный" под именем "Алена Воздушные Шары Псков" опубликовала сообщение с текстом, в котором, согласно заключению эксперта, выявлено двусмысленное высказывание, которое с определенной вероятностью может быть прочитано потенциальным адресатом как сообщение об оценке цели использования ВС России в СВО».

Таганрогский городской суд в Ростовкой области оштрафовал на 10 тысяч рублей местную жительницу Ирину Скороварову, об этом она сама сообщила «ОВД-Инфо».



Поводом стал демотиватор о том, что полицию за её противоправные действия ждёт расплата, который Скороварова лайкнула в «Одноклассниках» летом 2022 года. Суд счёл, что таким образом женщина возбудила ненависть к социальной группе «сотрудники полиции», поскольку слово «полицай» схоже со словом «полицейский».



Ранее Скороварову оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

27-летний житель Иволгинского района Бурятии в марте и июле 2023 года оставил два комментария в пабликах во «ВКонтакте». Причём писал он их со страницы с выдуманным им именем — Баир Будаев, заявив, что «российской армии только с тараканами воевать», а такде пожелав победы Украине в паблике «Злой Улан-Удэ».



Эти комментарии увидел оперативник ФСБ. Выдуманное имя не помешало найти настоящего автора сообщений. «Баира» признали виновным в том, что он дискредитировал вооружённые силы России, «которые поддерживают международный мир и безопасность». Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Судья посчитала смягчающим обстоятельством то, что он раскаялся.

Протокол за «дискредитацию» армии РФ поступил в Псковский городской суд. Он составлен на псковича Романа Павлова. Судебное заседание по административному делу пока не назначено.

Москвичку Елену Вивчарюк доставили в ОВД «Бирюлево Восточное» и составили протокол по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) после обыска у нее дома по некоему уголовному делу. Об этом сообщает адвокат от ОВД-Инфо Оскар Черджиев, помогавший женщине в отделении.



Пришедшие домой к Вивчарюк полицейские не объяснили, о каком уголовном деле идет речь, и не показали постановление на обыск. При этом они изъяли телефон женщины и нашли в нем некие переписки, которые сочли «дискредитирующими» российскую армию. После этого её повезли в отделение, где составили протокол. Какие именно сообщения или публикации стали поводом для административного дела, пока не известно.



Согласно рапорту одного из полицейских начальнику отдела, обыск по уголовному делу санкционировал Замоскворецкий районный суд 25 декабря. Утверждается, что Вивчарюк проходит по делу свидетельницей.

Уголовное преследование

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя из-за размещения в соцсетях постов с призывами к российским мобилизованным добровольно сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, отметив, что мужчина «сам планировал перебраться на Украину и вступить в ряды вооруженных формирований этой страны».



Органы госбезопасности установили, что действия сибиряка «о способах пересечения границы инструктировал координатор СБУ».



Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы в интернете к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, наказание — от трех до шести лет заключения), в жилище подозреваемого изъяты оргтехника и средства связи.

В Санкт-Петербурге задержали двух граждан по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). В одном случае 59-летнего уроженца Украины задержали за комментарии, оставленные в соцсетях более года назад. В другом уголовное дело возбудили против 42-летнего мужчины, который якобы «оправдывал теракты в России» и «симпатизировал ВСУ».

Снова в Санкт-Петербурге задержали гражданина США и РФ Юрия Малева, разместившего в «Одноклассниках» два поста, в которых власти нашли признаки «реабилитации нацизма» (ч.4 ст.354.1 УК РФ).



По версии следствия, 8 июня 2022 года Малев опубликовал в своем аккаунте фотографию георгиевской ленты с нецензурной подписью, которую пресс-служба охарактеризовала как «опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией».



Позднее, 8 мая 2023 года, он сделал еще одну публикацию, утверждается в материалах дела. В ней было размещена фотография трупа и подпись: «как правильно носить георгиевскую ленточку». Суд счел, что Юрий Малев тем самым «выразил неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества».



Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил мужчину в СИЗО до 7 февраля 2024 года.



Как рассказали нам родные Малева, в США он уехал ещё в 1990 году.

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил сыктывкарца Дмитрия П. к трем годам колонии по делу о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за комментариев о взрыве на Крымском мосту. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала его знакомая.

В октябре Сыктывкарский горсуд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за <актиспецоперационный> комментарий во «ВКонтакте».

Мужчина живет с одной почкой, до ареста ему также должны были удалить желчный пузырь. У осужденного есть ещё несколько хронических болезней, которые требуют регулярного приема лекарств и наблюдения врачей.

Ученого-гидролога Александра Цветкова, профессия которого — наблюдение за реками и бобровыми прудами, выпустили из СИЗО по делу об убийствах 20-летней давности. Он был задержан в феврале 2023 года прямо в самолёте по прибытии в Москву. Ученый в составе экспедиции возвращался из командировки — в Красноярске он изучал влияние строительства ГЭС на обитателей местного водохранилища.



Задержан он был после срабатывания системы распознавания лиц, которая сочла, что его лицо схоже с фотороботом подозреваемого. Причём сходство составляло только 50-60%.



Почти год сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Александр Цветков оставался в СИЗО, арест ему неоднократно продлевали. Ученые и коллеги писали обращения президенту. Последней каплей, видимо, стало обращение правозащитницы Евы Меркачевой напрямую к Владимиру Путину на недавней его встрече с членами СПЧ.

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителю Тульской области Денису Анохину по делу об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и призывах к экстремизму в сети (ч. 2 ст. 280 УК).



В сентябре 2-й Западный окружной военный суд приговорил Анохина к четырем годам колонии общего режима с запретом администрировать сайты в интернете на три года из-за комментариев во «ВКонтакте» о российских военных.



Дело завели в августе. Связанный с силовиками телеграм-канал «Тула.Экстремизм» писал, что молодой человек в своих постах также призывал не ходить в военкомат и уклоняться от службы в армии.

В перечень экстремистов и террористов добавили программиста из Петербурга Антона Зидерера. Он является обвиняемым в финансировании экстремизма за донат, отправленный ФБК (признан экстремистской организацией и запрещён в РФ).

На студента из Самары возбудили уголовное дело за комментарий в поддержку Дарьи Треповой. Он написал, что таких, как она, должны награждать.



Комментарий про Трепову 19-летний Антон оставил ещё в июле. Под новостью в одном из телеграм-каналов, где указывалось, что Треповой предъявили обвинение, Антон выразил сожаление и написал, что «таких героев должны награждать».



Согласно исследованию экспертно-криминалистического центра, своим комментарием Антон публично оправдал терроризм. 12 декабря на студента возбудили дело по статье 205.2 УК РФ (оправданеие терроризма) и назначили подписку о невыезде. Ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

На жительницу Верхнего Тагила Светлану Махнорылову возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма или пропаганде террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), дома у неё прошли обыски.



Ранее Махнорылову неоднократно штрафовали и подвергали административному аресту за посты и комментарии в соцсетях — по статьям о «дискредитации» использования армии (20.3.3 КоАП), возбуждении ненависти и вражды (20.3.1 КоАП) и демонстрации нацистской или экстремистской символики (20.3 КоАП). Поводом для возбуждения уголовного дела также стала публикация в соцсетях.

После обычка и допроса её отпустили домой под подписку о невыезде.

Учителю истории из Нижнего Новгорода Илье Мясковскому назначили штраф в 250 тысяч рублей за <антиспецоперационные> посты в соцсетях



Советский районный суд Нижнего Новгорода признал Мясковского виновным в повторной «дискредитации» армии. Прокурор запрашивал ему 3,5 года колонии. В суд мужчина пришел с личными вещами — на случай, если его отправят в заключение после приговора.



Поводом для уголовного преследования школьного учителя и активиста Мясковского стали его пять публикаций во «ВКонтакте», в которых правоохранители усмотрели критику «спецоперации» и Путина.

Жителя Белгорода Германа Евдокимова, обвиняемого по статье о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) за комментарий об авиаударе ВСУ по нефтебазе, приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей.



Прокурор просил назначить наказание в виде 4 лет колонии, что меньше нижнего порога наказания по этой статье. Дело рассмотрели за один день, самого Евдокимова освободили из-под стражи в зале суда.

Судья Гагаринского районного суда Москвы Джемал Курбанов заочно приговорил москвичку Людмилу Толмачеву к 8,5 годам колонии по обвинению в распространении военных «фейках» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом «Медиазоне» рассказали в пресс-службе суда.



Кроме того, Толмачевой запретили администрировать сайты в течение 4,5 лет.



Приговор был вынесен еще в пятницу 22 декабря на первом же заседании по делу. Корреспондента «Медиазоны», который пытался попасть на заседание, в зал не пустили, закрыв перед ним дверь на ключ. При этом, как рассказала сегодня в пресс-службе суда, процесс был открытый.



В результате заседание прошло с участием только прокурора и адвоката, информация о вынесении приговора появилась на сайте суда спустя два часа после его начала.



Об уголовном деле против 52-летней Толмачевой стало известно в октябре 2022 года, когда её заочно арестовал Черемушкинский суд. Тогда же ее МВД объявило ее в розыск.

Пенсионер из Москвы Константин Селезнев останется в СИЗО до 3 марта. По просьбе следователя рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения прошло в закрытом режиме. Суд отказал защите в переводе пенсионера под домашний арест или назначении ему запрета определенных действий.



Адвокат Черджиев уже заявил, что планирует обжаловать такое решение: в СИЗО пенсионеру несколько раз становилось плохо вплоть до обмороков.



Пенсионера Константина Селезнева судят за «фейки» об армии.Поводом для обвинений стали два поста мужчины в соцсети «ВКонтакте». В одном говорилось о событиях в Буче, в другом — о Владимире Путине как «руководителе террористического государства».

Старшеклассник Кевин Лик стал самым юным фигурантом возбуждённого в России дела о госизмене. 18-летнего жителя Майкопа ФСБ обвинила в преступлениях, которые он якобы совершал «будучи несогласным с политическим курсом» России и «специальной военной операцией на территории Украины».



В сообщении суда говорится, что осужденный с 23 декабря 2021 года (то есть до начала так называемой «специальной военной операции» российской армии на территории Украины) по 8 февраля 2023 года «осуществлял визуальное наблюдение» и фотографировал в Майкопе «места дислокации» российской войсковой части. Фотографии он отправлял на электронный почтовый ящик «представителя иностранного государства».



Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима — это треть минимального срока, предусмотренного статьей о госизмене, и на полгода меньше, чем просил прокурор. Смягчающими обстоятельствами судья счел возраст подсудимого на момент совершения преступления, «активное способствование раскрытию и расследованию», «признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном», совершение преступления впервые, положительные характеристики по месту жительства и учебы, наличие хронических заболеваний, а также «множественные победы на различных олимпиадах».



Кевин Лик жил в Майкопе с матерью. На своей странице во «ВКонтакте» он указал, что учится в Республиканском естественно-математической школе при Адыгейском государственном университете. По словам знакомой Кевина, в 2022 году они вместе окончили летнюю биологическую школу — в соцсети он в первый год «спецоперации» публиковал в основном фотографии цветов и растений в горах. А также несколько своих портретов, например, на фоне мемориального бронепоезда в Туле.



Когда начались активные боевые действия в Украине, Кевин учился в 9 классе. По сообщению суда, уже тогда он якобы фотографировал «место дислокации» войсковой части. Что именно мог фотографировать в городе подросток, из сообщения о вынесенном ему приговоре неясно, адреса и фотографии войсковых частей в Майкопе есть в открытом доступе в интернете.



Лик за последние годы как минимум четыре раза выигрывал в Адыгее олимпиады по немецкому языку. В начале 2021 года он также был призёром олимпиады по истории. На сайте Адыгейского университета говорится, что в конце 2021 и в конце 2022 Лик учился в 17-й школе «социального развития и успеха» (официальное название школы). Во время 2022/2023 учебного года он, будучи десятиклассником, победил в «Евразийской лингвистической олимпиаде». Он также зарегистрирован на сайте олимпиады «Ломоносов», дающей преимущества при поступлении в МГУ.

Другие методы воздействия

У жительницы городв Миньяра Елены Шалдиной в Челябинской области чиновники без её разрешения срубили ель и поставили на главной площади. Женщина пожаловалась в соцсетях на произвол, после чего представители администрации пришли к брату её мужа и потребовали, чтобы он оформил документы, связанные с наследством, или отказался от участка родителей.



По словам Елены Шалдиной, она является единственной наследницей, и никаких вопросов по этому поводу к её семье не возникало более 10 лет. Женщина считает, что давление чиновников связано с тем, что она запросила моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей за срубленную ёлку.

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Тема армии продолжает для властей оставаться крайне болезненной. Всё чаще против россиян заводят уголовные дела не только за «дискредитацию» армии, но также привлекают их к ответственности по более тяжёлым статьям — за «оправдание» или «призывы» к терроризму.