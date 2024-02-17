Как преследовали непубличных граждан в январе

Третий дайджест о преследовании россиян за высказывания в интернете посвящён тем гражданам, о которых редко пишут СМИ и они не являются постоянными участниками каких-либо акций протеста, а также не привлекали большого внимания своей активностью в соцсетях.

Административные наказания

В Краснодаре осудили двух приезжих за «дискредитацию» Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



По данным ведомства, полицейские задержали двух мужчин в возрасте 45 и 50 лет после их публикаций в интернете, направленных на подрыв репутации российских военных. Один из злоумышленников оказал сопротивление при задержании и попытался сбежать. В отношении задержанных были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям сотрудника полиции) и 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ).



Одного из нарушителей арестовали на 10 суток и обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. руб. Второго злоумышленника оштрафовали на 35 тыс. руб. Суд принял решение выдворить мужчину из страны за нарушение правил пересечения границы и пребывания на территории РФ.

Новотроицкий городской суд Оренбургской области оштрафовал на 30 тысяч рублей Марину Тарбаеву, которая написала в родительском чате «Слава Украине».



Ребенок 45-летней Тарбаевой учится в новотроицкой гимназии №1. Во время обсуждения сбора на помощь российским военным в родительском чате женщина написала, что вся её семья не поддерживает «спецоперацию».



В чате в вотсапе состояли 26 участников. Полицейские посчитали, что женщина совершила «публичные действия, направленные на дискредитацию» российских военных (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Рапорт из-за сообщения женщины составил майор Центра противодействия экстремизму МВД.



Сама Тарбаева на заседании в декабре не признала вину и сказала, что «лишь высказала своё личное мнение».

В Чувашии судят пенсионера, заявившего о насильственной отправке мужчин на «спецоперацию». В январе прошло одно из первых заседаний по административному делу 67-летнего жителя Козловки.



Анатолию Тимофееву вменяют «распространение недостоверной информации, способной побудить людей к массовым беспорядкам». Дело против него завели в ноябре 2023 года.



Тимофеев написал в паблике, что глава Янгильдинского территориального отдела Фарит Яруллин летом этого же года избил жителя с алкогольной зависимостью за отказ брать повестку.



«Похоже на то, что негласно решили и у нас избавиться от алкашей и наркош: с угрозой ответственности, если не подпишут повестку, отправляют одиноко проживающих спивающихся. Похоже, что никому ничего не надо — не проверяют состояние их здоровья», – рассказал пенсионер «7х7».



По мнению Тимофеева, дело против него не имеет доказательств его вины и является сфабрикованным.

Пскович Роман Павлов оштрафован на 35 тысяч рублей за «дискредитацию» армии РФ. Протокол на него поступил в суд в конце 2023 года.

В суд Саратовской области поступило административное дело против местной жительницы, которой вменяют «‎демонстрацию символики экстремистской организации»‎ (часть 1 статьи 20.3 КоАП) из-за фотографии с радужными флагами.



По данным правозащитников, это первое в России административное дело из-за ЛГБТ-символики.



Правозащитники приводят цитаты из протокола. В нем говорится, что 13 декабря 2023 года — за месяц до вступления в силу решения Верховного суда о признании «международного движения ЛГБТ» экстремистской организацией — оперативник Центра «Э» нашел в Instagrtam фото с радужными флагами. Дело уже передали в суд.



В материалы этого дела силовики также включили текст решения Верховного суда о запрете «международного движения ЛГБТ».

На Камчатке врача оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» ВС РФ после разговора с коллегами на тему спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Вилючинского городского суда. Медик пожаловалась на то, что её внукам из-за боевых действий приходится спать в коридоре, а также негативно высказывалась в адрес российских военнослужащих.



Коллеги врача пытались пресечь эти высказывания, но женщина настаивала на своей правоте, поэтому они записали её высказывания на диктофон. Суд счел запись доказательством по делу.

Якутский городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей местного жителя, публиковавшего в соцсетях сообщения с призывами выйти на акцию протеста против убийства земляка, сообщается на сайте суда. Его признали виновным за нарушение порядка проведения митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

27-летний житель Владивостока Олег Сафербеков, недавно вернувшийся со «спецоперации», напился с другом и запустил прямой эфир у себя во «ВКонтакте» — начал выкрикивать украинские лозунги и материть ФСБ и российскую власть.



Суд признал его виновным в неуважении к государству и оштрафовал на 90 000 рублей. Также Сафербекова заставили извиниться на камеру.



Военные комиссариаты Приморского края рассматривают вопрос об отправке мужчины обратно на «спецоперацию».

Суд оштрафовал 23-летнего великолучанина Алексея Симоненкова на 30 000 рублей за «дискредитацию» войск РФ.



Он 2 ноября опубликовал текст во «ВКонтакте», который и посчитали «дискредитирующим» армию, сообщает пресс-служба судов Псковской области. На заседании он сказал, что сделал это «под влиянием тяжелого эмоционального состояния, вызванного смертью близкого человека»

Уголовное преследование

Октябрьский районный суд Кирова приговорил к двум годам колонии общего режима Владимира Владимирова, признав его виновным в «дискредитации» армии, повлекшей опасные последствия (часть 2 статьи 280.3 УК).



Как сказано в постановлении суда, в августе лядом с его домом установили палатку, где можно записаться на службу по контракту. Вечером следующего дня Владимиров с помощью зажигалки поджег эту палатку. Выгорел фрагмент размером 2х2 метра. ущерб силовики оценили в 23 тысячи рублей.



Горящую палатку он снял на видео и отправил ролики трем людям. Одна из получательниц — бывшая жена Владимирова.

Жителя Краснодара Владимира Яроцкого приговорили к полутора годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда из-за картинки, на которой изображен пенис с георгиевской лентой.



Яроцкого признали виновным осквернении символов воинской славы России с использованием интернета (ч. 4 ст. 354.1 УК). Подсудимый признал вину, суд проходил в особом порядке.



Уголовное дело завели из-за опубликованной на странице мужчины во «ВКонтакте» 3 мая 2023 года картинки — на ней художник пишет портрет Владимира Путина с натуры, но на холсте изображен половой член. И к Путину, и к члену прикреплена георгиевская лента в виде банта.



Страницу Яроцкого во «ВКонтакте» заблокировали на территории России по требованию Генпрокуратуры. 17 июня 2023 года мужчину арестовывали на пять суток из-за того, что он поставил в качестве аватарки логотип Легиона «Свобода России».

У студента Крымского федерального университета Максима С. нашли дома партию наркотиков и завели на него уголовное дело. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский СМЕРШ» и выложил видео с задержанием.



Канал пишет, что ранее парень размещал в соцсетях «оскорбительные посты», в которых «занимался дискредитацией армии, страны, президента». Утверждается, что после этого к нему пришли правоохранительные органы и вычислили, что Максим «промышляет закладками наркотиков».



На видео, приложенном к посту, парня грубо кладут лицом в пол, спрашивают его полное имя, год рождения и что он делает в своём месте жительства.

Кассационная инстанция частично удовлетворила жалобу защиты Михаила Симонова на приговор по статье о «военных фейках». Суд снизил срок наказания по ч.2 ст.207.3 УК с 7 лет до 6 лет 6 месяцев.



Снижение срока обосновано тем, что суды первой и апелляционной инстанции не зачли в качестве смягчающего обстоятельства пожертвование в благотворительный фонд.



63-летний железнодорожник был осуждён за посты во «ВКонтакте», а внимание к его судьбе привлёк математик Дмитрий Иванов, с которым Симонов встретился в СИЗО.

На Чукотке в Анадырский горсуд поступили два дела семейной пары о военных «фейках» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Речь идёт о Романе и Анастасии Назарук. По версии следствия, в период с декабря 2022 года по март 2023 года 33-летний обвиняемый, находясь заграницей, публиковал информацию о «спецоперации». Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По его супруге подробности пока неизвестны.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Рязанской области Максима М. Поводом для этого стали посты во «ВКонтакте», в которых нашли неуважение к дням воинской славы – 23 февраля и 9 мая.



Про 23 февраля Максим писал, что не понимает смысла этого праздника. «От кого нужно защищать отечество, на которое никто не нападает, но которое постоянно стреляет в сторону своих границ, называя это как угодно, только не агрессией? Которое сначала предлагает своим бывшим субъектам брать суверенитета “столько, сколько сможете унести”, а потом 10 лет мочит несчастную Чечню, взявшую обещанное для себя. Это так защита отечества выглядит?» — утверждал он.



Что касается Дня Победы, то, по мнению Максима, этот праздник давно себя дискредитировал. «День памяти и скорби, каким он был изначально, превращен в страшную оргию, праздник смерти», — писал житель Рязанской области. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Шахтинский городской суд Ростовской области приговорил 72-летнюю пенсионерку Евгению Майбороду к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о двух репостах во «ВКонтакте».



Женщину признали виновной по статьям о распространении «фейков» про армию по мотиву политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и призывам к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Гособвинитель запрашивал Майбороде шесть лет лишения свободы.



Дело против пенсионерки возбудили в начале 2023 года. Поводом стал репост информации о количестве погибших российских военнослужащих и эмоциональный видеоролик, опубликованные во «ВКонтакте».

Восьмой кассационный суд утвердил штраф в миллион рублей 65-летней Марине Новиковой из Северска за «фейки» о российской армии.



Сама Новикова просила назначить ей реальный срок: денег на оплату штрафа у пенсионерки не было. Кроме того, на фоне коронавируса и судебного преследования у женщины обострились проблемы со здоровьем. На заседании судья не разрешал Новиковой давать показания сидя, несмотря на подтвержденные медицинскими документами проблемы с сердцем. Женщину также угрожали отправить в СИЗО из-за неявок в суд по болезни.



Средства в итоге все-таки получилось собрать — благодаря неравнодушным людям, откликнувшимся на сбор, который объявил муж Новиковой.

Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Алексея Донецкого, признанного в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст.282 УК РФ.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов города, в 2019 году мужчина под псевдонимом «Тихомир Лесной» разместил в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Проект „Сканер“» комментарий с» целью возбуждения ненависти и вражды, направленный на унижение сотрудников правоохранительных органов»:

«Донецкий предлагал не просто поддерживать группу репостом или лайком, а создавать локальные ячейки в городе, районе и даже доме. Выяснять адреса, но пока не бить. Рекомендовал искать друзей, записывать врагов и тренироваться».

«Бить надо разом, когда подобной информации накопится достаточно и когда среди нас сформируются автономные ячейки», – гласил текст Донецкого. Вину он признал.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Другие меры воздействия

Двух жителей Белгорода заставили извиняться на камеру за то, что они снимали работу ПВО.

В начале января Белгородская область попала под обстрел, и 22-летний белгородчанин Денис Бобан выложил такой ролик в соцсетях. Затем появилось видео, где молодой человек в присутствии военных с нашивками СМЕРШ («Смерть шпионам!») просит прощения у всех россиян, подчеркивая, что готов понести наказание. О дальнейшей судьбе парня не сообщается.



Вторым заставили извиниться Максим Погорелов 1993 года рождения. Ролик с извинениями опубликовал телеграм-канал «Ipr 1» со словами, что к Погорелову «в дверь постучались добрые люди, кувалдой».



Ранее мэр Белгород Валентин Демидов запретил жителям публиковать видео, связанные с обстрелами. Якобы тем самым граждане нарушают некие правила безопасности и «должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилёты и возможные трагические ситуации». Подобные публикации он назвал предательством.

Жительнице Нижнего Тагила пригрозили увольнением за пост во «ВКонтакте» о сборе подписей за Бориса Надеждина. Женщина работает в бюджетной организации, и после размещения поста ей позвонили директор, замдиректора организации и другие близкие к руководству сотрудники.



Со слов её дочери, руководство говорило фразы «ну нам же всем нужны деньги» и «разве вы готовы уйти с работы?».

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Тенденции остаются прежними, тема Украины, «спецоперации», государственной безопасности (как её понимают власти) превалируют над всеми остальными. Наказания становятся всё жёстче, и даже люди почтенного возраста получают реальные сроки за свои озвученные мысли, которые даже не являются призывом к каким-то беспорядкам, а всего лишь описывают происходящие события с их точки зрения. Судя по всему, места для личного мнения в Рунете будет становиться всё меньше и меньше.