В Amazon выпустили отчёт о госзапросах за вторую половину 2023 года

С 1 июля по 31 декабря 2023 года в Amazon получили и обработали 26 577 запросов о пользователях продукции компании, не связанной с Amazon Web Services (AWS). Это следует из отчёта о прозрачности за соответствующий период. Больше всего запросов, как и в первой половине 2023 года, было из Германии (42,2%, 11 226), США (16,6%, 4 399) и Индии (14,2%, 3 781).
Источник: Amazon
Относительно пользователей AWS компания получила 1 456 запросов. Тут лидируют те же страны, только другом порядке: США (35,3%, 514), Индия (21,6%, 314), Германия (14,6%,212). Состав лидеров также аналогичен первой тройке из прошлого отчётного периода.
Все запросы связаны либо с судебными повестками, либо с ордерами на обыск, либо с судебными постановлениями. В первом случае компания, по её заявлению, не раскрывает информацию о контенте, во втором требует формулировать запрос максимально корректно и не обязуется предоставлять данные, в третьем реагирует в зависимости от характера постановления и может предоставлять информацию, не связанную и связанную с контентом, в ответ.
Источник: Amazon
Информация, не относящаяся к контенту, в основном включает базовые сведения о подписчике: имя, адрес, адрес электронной почты, платёжные данные и дату создания учётной записи), а также историю некоторых покупок и информацию об использовании AWS.
Информация о контенте в основном включает содержимое файлов данных, хранящихся в учётной записи клиента (например, фотографии), или, как в случае с AWS, контент, который клиент передаёт для обработки, хранения и т.д.
Данных по России нет.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.