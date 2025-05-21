Массовые сбои связи в России — «системный форс-мажор»?

Мобильный интернет снова лихорадит в целом ряде российских регионов. Так, жители Московской, Липецкой и Владимирской областей пожаловались на сбои в работе мобильной связи. В «Билайне» сообщили, что связь в Подмосковье может работать «с перерывами», а в «МегаФоне» перебои связали с «внешними причинами». При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сделал заявление, что мобильный интернет отключен из-за атаки дронов:

«Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен <…> Просим отнестись с пониманием. Безопасность — прежде всего».

Позже Тульская область тоже попала в этот шатдаун-список. Губернатор региона Дмитрий Миляев пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности населения. Накануне власти соседней с Липецкой Воронежской области предупреждали, что в связи с развитием системы защиты от БПЛА в периоды опасности атаки будут возможны временные отключения мобильного интернета на отдельных территориях.

По данным подведомственного Роскомнадзору ГРЧЦ, в Москве, Липецке и Владимире фиксируются жалобы на работу «Билайна», «МегаФона», МТС и Т2. Операторы сообщали, что сложности возникли по внешним причинам, а пользователям снова рекомендовали Wi-Fi.

Все эти события не могли не отразиться как на обычных гражданах, так и бизнесе. Например, в Тульской области средняя стоимость проезда на такси выросла с 800 руб. до 2 тыс., не работают навигаторы, многие водители отказываются ехать на вызовы. Также были зафиксированы проблемы с работой валидаторов в общественном транспорте.

Но если происходяшее сегодня власти объясняют мерами безопасности, то вчерашняя причина массового сбоя в работе госсервисов не совсем понятна. Пользователи жаловались, что не могут воспользоваться сайтом ФНС, системами Госключ, «Честный знак», системой электронного документооборота Saby и ЕМИАС, который предоставляет запись к врачам в городские поликлиники Москвы.

По данным ряда Telegram-каналов, на госсервисы была совершена кибератака украинских хакеров, а представители бизнеса и медицинский организаций вообще не зафиксировали существенных сбоев, о которых сообщали пользователи. В ФНС, напротив, подтвердили, что служба фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки из-за рубежа на свои электронные сервисы.

Напомним, в предпраздничные и праздничные дни в России произошёл масштабный сбой в работе мобильного интернета сразу в нескольких регионах. Тогда это тоже объяснялось мерами безопасности, и прежде всего должно было коснуться Москвы и Подмосковья, но как потом выяснилось задело даже Нижний Новгород и Мордовию.

Похоже, подобные шатдауны становятся новой реальностью для россиян, и привычные сервисы, которые они используют для развлечений, работы, поддержания здоровья и других важных дел, будут «падать» по независящим ни от них, ни от операторов причинам.