В Госдуму внесён законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри»

Законопроект о запрете публичной «пропаганды чайлдфри» внесён в Госдуму, сообщили в пресс-службе «Единой России». Также подчёркивается, что:

«Он [документ] направлен на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей во исполнение 809-го Указа Президента».

На сайте парламента уже появился документ №724769-8 "О внесении изменений в статьи 10-6 и 15-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Поправки вносятся в несколько федеральный законов:

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Поправки предусматривают, что владельцы сайтов обязаны мониторить содержание на предмет информации, «пропагандирующей отказ от деторождения». Кроме того, такая информация будет попадать в реестр запрещенных сайтов.

«О средствах массовой информации». Депутаты предлагают запретить использовать в СМИ информацию, «пропагандирующую отказ от деторождения».

Законопроект относит к деструктивному, то есть требующему удаления контенту, продукцию, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Предполагается, что действовать он будет по аналогии с наказанием за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола».



«Сегодня есть как многотысячные паблики по теме «чайлдфри», так и много другой аудиовизуальной продукции, которая легко находится по запросу о необходимости иметь детей. Санкции в отношении тех, кто будет нарушать закон предложены аналогичны тем, что уже сейчас действуют. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ и смены пола», — заявила депутат Госдумы Эльвира Аиткулова.



Недавно новые поправки, которые предлагается внести в КоАП РФ, поддержало правительство РФ.

«Концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета замечания ко второму чтению», — утверждается в документе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, заявил:

«Предлагается запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе. А также ввести административную ответственность за это».

Володин подчеркнул, что штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц.

Глава СПЧ и советник президента РФ Валерий Фадеев не уверен в необходимости урегулирования идеологии чайлдфри на законодательном уровне, но всё же допускает такую инициативу, если влияние подобного движения в России достаточно заметно:

«Надо изучить этот вопрос. Действительно ли в общественной среде, в интернет-среде мощность этого движения такова, что оказывает влияние на состояние умов в обществе? Я в этом не уверен. Сами идеи, конечно, вредны. Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить? Если они сильны, — это требует доказательств со стороны депутатов, — это можно поддержать».