В I чтении принят законопроект о блокировке трэш-стримов

Госдума приняла в первом чтении законопроект №506252-8, которым вносятся поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В пояснительной записке к законопроекту сказано:

«Видеозаписи резонансных трансляций могут собирать миллионы просмотров. Формируя популярность у авторов, они открывают им дорогу на первые полосы СМИ и на федеральные телеканалы, которые периодически показывают в новостях фрагменты таких трансляций, а их организаторов приглашают на теледебаты и ток-шоу, причем в ряде случаев за гонорар. Действующее законодательство не содержит в себе работающих механизмов, позволяющих бороться с распространением треш-стримов: возбудить уголовное дело, если не совершено тяжкое или особо тяжкое преступление, порой невозможно, а когда преступление совершено — становится уже поздно. Также имеющаяся уголовная и административная ответственность не имеют профилактической значимости, поскольку, как правило, ответственность за деяние значительно ниже полученного за счет популярности эффекта».

«Можно констатировать, что распространение в информационно- телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», фото- или видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с жестокостью, садизмом, издевательством, ведет к искажению нравственных норм и ценностных ориентиров, превращает «чёрное» в «белое», уродливое - в привлекательное. В глазах части общества, прежде всего, молодёжи, жестокость и издевательства из маргинальных, порицаемых явлений превращаются не только в допустимые, но и в прибыльные, дающие шанс «проснуться знаменитым», как следствие - приобретают все новых адептов. Законопроектом предлагается лишить авторов данных материалов, так называемых «треш-стримеров», аудитории и возможности продолжать деятельность с целью заработка», – говорят авторы документа.

С докладом выступили депутат Артём Метелев, который напомнил о том, что законопроекты об уголовной и административной ответственности уже приняты, а сейчас речь идёт о самом запрете фото- и видео-материалах с издевательствами, их последствиям и призывам к таким стримам. Если лишить трэш-стримеров возможности трансляций, уверен докладчик, то следовательно, они будут лишены и заработка тоже.

Весьма экстравагантно депутаты понимают слово «саморегулирование», которым в контексте идеи законопроекта они назвали обязанность соцсетей самим проводить мониторинг на присутствие таких материалов и удалять их Саморегулирование соцсетей, которые сами должны выявлять такой контент, удаляя его «до совершения жестоких, а то и трагических событий».

Работа военкоров под запрет не подпадает, потому что там должно быть осознанное издевательство. Доклад Метелев закончил так:

«Трэш-стримы — это удар по нашим ценностям. В глазах молодёжи это становится привлекательным».

С содокладом выступил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он повторил тезис о необходимости лишить трэш-стримеров популярности и заработка.

«Закон может даже чуть-чуть запоздал», – отметил глава ИТ-комитета, попросив депутатов всех фракций поддержать законопроект.

Один из парламентариев попросил уточнить, коснётся ли запрет, к примеру, фильма «Иди и смотри», где демонстрируются сцены жестокости, на что Метелев ответил, что за произведения искусства, включая фильмы, переживать не стоит. Позже будут приняты специальные критерии, в которых «будет расшифровано, что является призывом и так далее».

Хинштейн пообещал, что ко второму чтению формулировки о признаках запрещённой информации будут доработаны, потому что нельзя, чтоб это коснулось видеотрансляций военкоров из зоны боевых действий или «кадров жестокости киевской хунты».

Законопроект был принят в первом чтении единогласно.