Роскомнадзор опубликовал проект приказа, дополняющий список запрещённой информации

Роскомнадзор разработал проект изменения в Порядок функционирования Информационной системы взаимодействия (утв. приказом от 16 марта 2021 г. № 27) в связи с принятием федерального закона №216-ФЗ.



Проектом предусмотрено дополнить порядок новыми видами информации, доступ к которой ограничивается Роскомнадзором по требованию Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей, в т.ч.:

а) информацией, содержащей сведения, распространение которых ограничено актами Президента Российской Федерации;

б) информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 6 сентября 2024 г.

Целый пакет запретительных и регулирующих онлайн-пространство законов, в числе которых был и вышеуказанный документ, Владимир Путин подписал в начале августа текущего года.

Этот же закон кроме прочего содержит норму, которая позволит Роскомнадзору управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей для удаления запрещённой информации.

Этим же документом внесены изменения и в лицензирование услуг связи. Например, в перечень лицензионных требований предоставления доступа к интернету включено требование о соблюдении пропуска трафика через ТСПУ.