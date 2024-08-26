Роскомнадзор опубликовал проект приказа, дополняющий список запрещённой информации

Роскомнадзор разработал проект изменения в Порядок функционирования Информационной системы взаимодействия (утв. приказом от 16 марта 2021 г. № 27) в связи с принятием федерального закона №216-ФЗ.
Проектом предусмотрено дополнить порядок новыми видами информации, доступ к которой ограничивается Роскомнадзором по требованию Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей, в т.ч.:
а) информацией, содержащей сведения, распространение которых ограничено актами Президента Российской Федерации;
б) информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.
Дата окончания общественного обсуждения документа — 6 сентября 2024 г.
Целый пакет запретительных и регулирующих онлайн-пространство законов, в числе которых был и вышеуказанный документ, Владимир Путин подписал в начале августа текущего года.
Этот же закон кроме прочего содержит норму, которая позволит Роскомнадзору управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей для удаления запрещённой информации.
Этим же документом внесены изменения и в лицензирование услуг связи. Например, в перечень лицензионных требований предоставления доступа к интернету включено требование о соблюдении пропуска трафика через ТСПУ.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.