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26 August 2024

Роскомнадзор опубликовал проект приказа, дополняющий список запрещённой информации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Порядок функционирования информационной системой взаимодействия дополнен запретами трэш-стримов, а также информацией, содержащей сведения, распространение которых ограничено президентскими актами.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / PNGwing / Canva

Роскомнадзор разработал проект изменения в Порядок функционирования Информационной системы взаимодействия (утв. приказом от 16 марта 2021 г. № 27) в связи с принятием федерального закона №216-ФЗ.

Проектом предусмотрено дополнить порядок новыми видами информации, доступ к которой ограничивается Роскомнадзором по требованию Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей, в т.ч.:

а) информацией, содержащей сведения, распространение которых ограничено актами Президента Российской Федерации;

б) информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 6 сентября 2024 г.

Целый пакет запретительных и регулирующих онлайн-пространство законов, в числе которых был и вышеуказанный документ, Владимир Путин подписал в начале августа текущего года.

Этот же закон кроме прочего содержит норму, которая позволит Роскомнадзору управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей для удаления запрещённой информации.

Этим же документом внесены изменения и в лицензирование услуг связи. Например, в перечень лицензионных требований предоставления доступа к интернету включено требование о соблюдении пропуска трафика через ТСПУ.

цензура 149-ФЗ 139-ФЗ президент РФ 216-ФЗ Трэш-стримы

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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