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28 March 2024

Генпрокуратура, Минцифры и РКН расширят технические возможности по блокировке контента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Кроме того, на законодательном уровне необходимо проработать ещё и требования к производству и распространению общественно значимой информации, заявили в Совфеде.

Генпрокуратура совместно с Минцифры и Роскомнадзором (РКН) готовят законопроект по расширению технических возможностей для блокировки противоправного контента. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.

«Я думаю, что мы тоже включимся в эту работу. Как только в Госдуму поступит законопроект, мы будем эту работу здесь сопровождать», — отметила она.

Кроме того, по её мнению, на законодательном уровне нужно предусмотреть и требования к производству и распространению общественно значимого контента. В частности, речь идёт о маркировке.

«Каждая публикация образовательной или медицинской направленности должна быть маркирована так, чтобы у граждан не возникало ошибочного мнения о профессиональной квалификации авторов. Авторы образовательного или медицинского контента должны честно заявлять: публикуют они личное мнение по освещаемой теме или предоставляют информацию как специалисты — врачи, психологи, педагоги», — сказала Святенко.

Требования впервую очередь коснутся информации в сферах образования, просвещения, здравоохранения, особенно если она предназначена для несовершеннолетних.

 

 

Минцифры Роскомнадзор несовершеннолетние блокировка Совет Федерации Генпрокуратура контент

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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