Генпрокуратура, Минцифры и РКН расширят технические возможности по блокировке контента

Генпрокуратура совместно с Минцифры и Роскомнадзором (РКН) готовят законопроект по расширению технических возможностей для блокировки противоправного контента. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.
«Я думаю, что мы тоже включимся в эту работу. Как только в Госдуму поступит законопроект, мы будем эту работу здесь сопровождать», — отметила она.
Кроме того, по её мнению, на законодательном уровне нужно предусмотреть и требования к производству и распространению общественно значимого контента. В частности, речь идёт о маркировке.
«Каждая публикация образовательной или медицинской направленности должна быть маркирована так, чтобы у граждан не возникало ошибочного мнения о профессиональной квалификации авторов. Авторы образовательного или медицинского контента должны честно заявлять: публикуют они личное мнение по освещаемой теме или предоставляют информацию как специалисты — врачи, психологи, педагоги», — сказала Святенко.
Требования впервую очередь коснутся информации в сферах образования, просвещения, здравоохранения, особенно если она предназначена для несовершеннолетних.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.