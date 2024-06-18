Фонд НАТО выделяет 1 млрд евро на ИИ, роботов и космические технологии

Консорциум союзников НАТО подтвердил первый транш компаний, получивших финансирование в рамках инновационного фонда альянса объёмом один миллиард евро (1,1 миллиарда долларов), сообщает Reuters.

Альянс объявил о создании фонда (NIF) летом 2022 года, через несколько месяцев после начала «специальной военной операции» России на территории Украины, пообещав инвестировать в технологии, которые усилят его оборону. Фонд поддерживают 24 из 32 стран-членов НАТО, включая Финляндию и Швецию, которые присоединились к альянсу соответственно в 2023 и 2024 гг. И вот сейчас НАТО подтвердило, что фонд напрямую инвестировал в четыре европейские технологические компании, которые «помогут решить проблемы в области обороны, безопасности и устойчивости».

Финансирование было направлено в Fractile AI, лондонскую компанию, занимающуюся производством компьютерных чипов, стремящуюся ускорить работу больших языковых моделей (LLM), — таких, что используются в ChatGPT, а также в немецкую ARX Robotics, которая разрабатывает беспилотных роботов с функциями от подъёма тяжёлых грузов до наблюдения.

Другими двумя стартапами стали британский производитель iCOMAT, производящий легкие материалы для транспортных средств, и Space Forge, валлийская компания, использующая условия космоса, такие как микрогравитация и вакуум, для производства полупроводников на орбите.

«Обеспечение доступа к стратегическим технологиям является ключом к обеспечению безопасного и процветающего будущего для одного миллиарда граждан альянса», — сказал Андреа Траверсоне, управляющий партнёр фонда.

Фонд также сотрудничает с венчурными компаниями Alpine Space Ventures, OTB Ventures, Join Capital и Vsquared Ventures.