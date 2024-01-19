Школы и колледжи в 52 регионах России закупают беспилотники

Почти две трети российских регионов планируют закупить беспилотные летательные аппараты для школ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные поисково-аналитической системы «Тендерплан».



Как подсчитали эксперты, в 2023 году школы и колледжи из 52 регионов (61% от общего числа субъектов РФ) разместили на сайте госзакупок тендеры на приобретение для «образовательных целей» БПЛА на сумму 1,2 миллиарда рублей. На конец года из 270 объявленных процедур госзакупок было завершено чуть больше половины (142) на общую сумму 452,3 миллиона рублей. Еще 12 тендеров на 23,5 миллиона рублей отменили заказчики.



Всплеск интереса образовательных учреждений к закупке дронов произошел после публикации 15 ноября 2023 г. проекта приказа Минпросвещения. Согласно этому документу, который пока не утверждён, в программе урока по основам безопасности и защиты Родины может появиться модуль по изучению боевого применения беспилотников.



Среди регионов – лидеров по сумме размещенных закупок Башкортостан (14 тендеров на 411,5 млрд руб.), Москва (37 тендеров на 181,5 млрд руб.) и Чеченская Республика (один тендер на 74,1 млрд руб.).



Учебные заведения начали закупать комплексы для обучения по использованию беспилотников еще до инициативы Минпросвещения, отмечает коммерческий директор компании «Лаборатория будущего» Павел Камнев. Причем они приобретали не только сами дроны, но и целые учебные классы с мебелью, трассами, компьютерами и т. д.

«Объём закупок в 1,2 млрд руб. я не назвал бы большим, потому что в рамки этих поставок были включены и сами учебные классы, и оборудование. Стоимость самих дронов ориентировочно составила 30–40% от данной суммы», – отметил он.

Камнев подчеркивает, что не все регионы приняли активное участие в закупочном процессе и, скорее всего, со II квартала 2024 г. можно ожидать вторую волну тендеров на оборудование для организации учебных классов перед новым учебным годом.



В апреле 2023 года президент России Владимир Путин призвал внедрять курсы по управлению беспилотниками в образовательные программы, в том числе в школах. «Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране», – говорил Путин.