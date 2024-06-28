«Сетевой июнь» 2024: расслоение Рунета как основная тенденция

20 июня прошёл первый день конференции «Сетевой июнь», организованной «Теплицей социальных технологий». Одна из секторальных сессий касалась Рунета и называлась «Гражданские технологии. Состояние Рунета: изменения за последний год». «Роскомсвобода» послушала, что обсудили собравшиеся эксперты.

«Несвобода Рунета»

Проект «Сетевые свободы» уже 16 лет мониторит состояние Рунета. Его специалисты зафиксировали следующие этапы интернет-ограничений в России: сначала была блокировка IP-адресов, затем — давление на распространителей информации; далее государство делало попытки разговоров с ИТ-гигантами; в конце концов блокировки вышли на новый уровень — блокироваться стали протоколы.

«Полтора десятка ведомств получили полномочия запрещать информацию, а техническая инфраструктура интернет-цензуры от примитивных блокировок IP-адресов отдельных сайтов и фиаско с Telegram в 2018 году стремительно эволюционировала до успешного замедления Twitter в 2021 и блокировки VPN-протоколов в 2023», — говорится в докладе «Сетевых свобод» за 2023 год.

👉 «2023: подготовка к изоляции»

Помимо технических инструментов расширялось и поле для уголовных репрессий за высказывания: только за минувший год российские суды вынесли не менее 150 приговоров к реальному лишению свободы за интернет-активность (всего зафиксировано 882 дела). Людей привлекают за «фейки», «оправдание терроризма», «призывы к экстремизму», по «иноагентским» статьям и пр.

Кроме того, число эпизодов насилия или угроз в отношении интернет-пользователей со стороны силовиков выросло инцидентов выросло почти в 2 раза — с 69 до 120.

«Это абсолютный рекорд, а всего за последние 10 лет мы насчитали 661 случай нападений и угроз журналистам, блогерам и интернет-пользователям», — подсчитали исследователи.

Массовый характер приобрела и пришедшая из Чечни практика принуждения граждан к публичным извинениям или декларациям лояльности. Фактически это становится дополнительным наказанием для «нарушителей», а в ряде случае, по всей видимости, может быть и условием прекращения давления на них.

Эксперты отмечают, что на данный момент приходится говорить скорее о «несвободе» Рунета, чем о свободе, и что фактически сейчас российский сегмент интернета разделён на две части — официальную и сформированную представителями пятой волны эмиграции из России.

«Постоянная эскалация, которую мы наблюдали предыдущие годы, привела к военному положению в Рунете», — заключают аналитики.









«Режим антимессенджера»

Другие независимые исследователи напомнили о нескольких шатдаунах, которые случились в России за последний год, а именно: в Дагестане, Башкирии, Якутии и Москве. Эксперты назвали такую тактику «режимом антимессенджера», поскольку «в любой непонятной ситуации власти отключают мессенджеры». Помимо этого аналитики отметили блокировку приложения «Медузы», которая происходит каждые полчаса.

👉 VPN в России: от блокировки сервисов к блокировке протоколов

Далее спикеры перечислили несколько важных на данный момент пунктов:

VPN-сервисы важны, в т.ч. для защиты трафика со своих устройств, однако не все умеют ими пользоваться;

для блокировок Роскомнадзору нужно зарубежное оборудование: сейчас на поставку DPI-оборудования наложены санкции;

в России всё ещё сохраняется доступ к YouTube, отношения с BigTech важны;

необходима поддержка гражданского общества со стороны ИТ-специалистов.

«Стоило больше внимания уделять юридической литигации»

Юристы «Роскомсвободы» рефлексировали о том, что и в какой момент «пошло не так». По их мнению, до 2022 года общество не относилось к Роскомнадзору достаточно серьёзно; оно должно было сделать больше, чем делалось.

Особое внимание, по словам юристов, стоило уделять юридическим инструментам:

«”Роскомсвобода” всегда говорила, что надо было менять юридическое поле. И до 2022 года инструменты юридической литигации были. Но общество инфантильно относилось к ним. Так, множество людей выходили на митинги после блокировки Telegram в 2018 году, но всего 35 человек согласились сделать минимальные юридические шаги в защиту мессенджера и подписали доверенности, по которым юристы “Роскомсвободы” смогли представлять их интересы в суде».

Напомним, юристы «Роскомсвободы» в рамках кампании «Битва за Telegram» прошли все инстанции вплоть до Верховного суда и подали в 2019 году жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 13 февраля 2024 года ЕСПЧ опубликовал постановление по первому делу о «ключах от Telegram» («Антон Подчасов против Российской Федерации»). На примере этого дела Суд впервые рассмотрел регулирование end-to-end encryption и хранение данных пользователей интернет-сервисов и признал, что «пакет Яровой» угрожает безопасности всех интернет-пользователей.

👉 Победили в ЕСПЧ. Какой в этом смысл?

«Если вы с чем-то не согласны, мало скачивать VPN и ходить на митинги», — резюмировали эксперты. По их словам, сейчас киберюристы в России могут оказывать интернет-пользователям только «паллиативную» помощь.







«Не стоит фокусироваться на плохом»

Правозащитники из «Первого отдела» призвали не фокусироваться на плохом и отметили успехи в просвещении в области доступа к информации.

«Наша работа действительно полезна, наше просвещение в области свободы информации — вещь нужная», — сказали спикеры.

Но посетовали они и на проблему — таким просвещением занимаются большей частью правозащитники непосредственно из этой сферы, в то время как коллеги из смежных областей часто игнорируют эту тему.

«Нужно доносить до коллег — все мы в одной лодке. Если дистрибуция вашего контента не будет доступна в Рунете, это значит, что вы потеряете аудиторию», — пояснили эксперты.