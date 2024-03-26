Минэнерго предлагает признать майнинг отраслью промышленности

Минэнерго России предложило признать майнинг видом экономической деятельности. После этого следует установить для предприятий, добывающих криптовалюту, промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Минэкономики инициативу поддерживает, а вот Минпромторг пока выступает против. В ведомстве считают, что сначала необходимо принять закон о майнинге.
В комитете Госдумы по энергетике тоже подчёркивают необходимость принятия закона о майнинге. В экспертном совете по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы, как и в Минэнерго, считают, что майнинг нужно включить в ОКВЭД, не дожидаясь принятия закона о добыче криптовалют, чтобы предприятия начали работать «вбелую».
Поправки, легализующие в России майнинг криптовалют, внесли в Госдуму в ноябре 2022 года. Тогда депутаты предложили разрешить продажу добытой криптовалюты через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании либо через специальную площадку, которая будет создана в России. В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять налоговую.
Летом 2023 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что поправки могут начать действовать уже в 2024 году.
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