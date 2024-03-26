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26 March 2024

Минэнерго предлагает признать майнинг отраслью промышленности

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Минэкономики инициативу поддерживает, а вот Минпромторг считает, что сначала необходимо принять закон о майнинге.

Минэнерго России предложило признать майнинг видом экономической деятельности. После этого следует установить для предприятий, добывающих криптовалюту, промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Минэкономики инициативу поддерживает, а вот Минпромторг пока выступает против. В ведомстве считают, что сначала необходимо принять закон о майнинге.

В  комитете Госдумы по энергетике тоже подчёркивают необходимость принятия закона о майнинге. В экспертном совете по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы, как и в Минэнерго, считают, что майнинг нужно включить в ОКВЭД, не дожидаясь принятия закона о добыче криптовалют, чтобы предприятия начали работать «вбелую». 

Поправки, легализующие в России майнинг криптовалют, внесли в Госдуму в ноябре 2022 года. Тогда депутаты предложили разрешить продажу добытой криптовалюты через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании либо через специальную площадку, которая будет создана в России. В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять налоговую.

Летом 2023 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что поправки могут начать действовать уже в 2024 году.

Госдума Минпромторг майнинг криптовалюта Минэнерго Минэкономики ОКВЭД

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