Передавать Роскомнадзору данные обяжут блогеров с 10-тысячной аудиторией

Инициатива о передаче данных блогеров-«тысячников» Роскомнадзору, анонсированная чуть больше недели назад, приобретает конктерику. Осведомлённый источник сообщил российским СМИ, что коснётся это лидеров мнений, имеющих не меньше 10 000 подписчиков. Он отметил, что соответствующую поправку планируется рассмотреть в профильном комитете Госдумы на следующей неделе, а принять в качестве закона до конца весенней сессии:
«Верификация и идентификация абонентов - главная задача, которую призваны решить эти поправки».
Также он уточнил, что в случае неисполнения соответствующей категорией блогеров требований о передаче сведений в РКН последует требование к администратору ресурса о блокировке Telegram-канала или страницы.
Поправка, как ожидается, будет внесена ко второму чтению проекта закона об ужесточении условий продажи сим-карт.
Судя по всему, пакет поправок в принятый уже в первом чтении законопроект №647048-8 будет достаточно весомым. Так, на днях глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что документ дополнят нормой, которая обяжет мессенджеры идентифицировать своих пользователей таким же образом, как это сейчас обязаны делать операторы связи.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.