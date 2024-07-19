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19 July 2024

Передавать Роскомнадзору данные обяжут блогеров с 10-тысячной аудиторией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Поправка будет внесена в законопроект об ужесточении продажи сим-карт, которым также планируют обязать мессенджеры идентифицировать пользователей.

Инициатива о передаче данных блогеров-«тысячников» Роскомнадзору, анонсированная чуть больше недели назад, приобретает конктерику. Осведомлённый источник сообщил российским СМИ, что коснётся это лидеров мнений, имеющих не меньше 10 000 подписчиков. Он отметил, что соответствующую поправку планируется рассмотреть в профильном комитете Госдумы на следующей неделе, а принять в качестве закона до конца весенней сессии:

«Верификация и идентификация абонентов - главная задача, которую призваны решить эти поправки».

Также он уточнил, что в случае неисполнения соответствующей категорией блогеров требований о передаче сведений в РКН последует требование к администратору ресурса о блокировке Telegram-канала или страницы.

Поправка, как ожидается, будет внесена ко второму чтению проекта закона об ужесточении условий продажи сим-карт.

Судя по всему, пакет поправок в принятый уже в первом чтении законопроект №647048-8 будет достаточно весомым. Так, на днях глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что документ дополнят нормой, которая обяжет мессенджеры идентифицировать своих пользователей таким же образом, как это сейчас обязаны делать операторы связи.

149-ФЗ Роскомнадзор 152-ФЗ слежка за пользователями персональные данные идентификация мессенджеры 97-ФЗ блогеры сим-карты 126-ФЗ реестр блогеров

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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