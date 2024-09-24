За оскорбления чиновников россиян хотят сажать на два года

В России могут ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Об этом заявил депутат Василий Пискарёв, который уже неоднократно принимал участие в разработке наиболее жёстких поправок в законодательство, касающиеся высказываний, в том числе — онлайн.

Изменения предлагается внести в ст. 319 Уголовного кодекса, которая касается ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.



Сейчас за это могут грозить штраф на сумму до 40 тыс. руб., обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до года. Сумму штрафа предлагают удвоить до 80 тыс. руб., а максимальный срок обязательных работ увеличить до 460 часов, срок исправительных работ — до двух лет.

Инициативу уже поддержало правительство.

В 2023 г. Верховный суд РФ разъяснил, когда оскорбление представителя власти уголовно наказуемо. Там уточнили, что оскорбление госслужащего заключается в «публичном унижении чести и достоинства, <...> совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей». Оно может быть выражено в публичном ругательстве в адрес чиновника, размещении унижающих сведений в СМИ или в интернете, а также в публичных действиях, унижающих честь и достоинство чиновника. В суде отметили, что в 2022 г. по ст. 319 УК РФ были осуждены 5912 человек.

Инициативу Пискарёва прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«Власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика людей, критика населения».

При этом он сразу оговорился, что критика и оскорбления — «это разные понятия».

Стоит также напомнить, что в марте 2019 года был подписан «пакет Клишаса», содержащий в том числе нормы о наказании за «недопустимую критику» госорганов и представителей власти. Первыми под штрафы тогда попали в основном те граждане, кто нелестно отзывался о президенте Путине, и среди них было достаточно много оппозиционных политиков и активистов.