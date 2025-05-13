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13 May 2025

Правозащитные организации призвали Россию воздерживаться от «праздничных шатдаунов»

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Практика отключения интернета в одностороннем порядке, без общественного контроля и юридического оформления, нарушает права миллионов людей, а также наносит ущерб цифровой экономике и противоречит международным стандартам, считают они.
Фото: Canva

Правозащитная организация RKS Global опубликовала коллективное письмо к властями РФ с просьбой воздержаться от отключений во время национальных праздников и мероприятий. Организация сообщила, что внимательно наблюдает за ситуацией с отключением связи в России, которое самовольно осуществляют власти страны, не соблюдая правовых рамок:

«Практика отключения интернета в одностороннем порядке, без общественного контроля и юридического оформления, нарушает права миллионов людей, а также наносит ущерб цифровой экономике. Кроме того, она противоречит международным стандартам, закрепленным в национальных, региональных и международных документах, включая Всеобщую декларацию прав человека (ВДПЧ) и Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), которые Россия ратифицировала».

Поэтому правозащитные и другие организации, а также участники коалиции #KeepItOn — глобального сообщества по противодействию отключениям интернета, — выступили с решительным осуждением отключения связи, в том числе мобильного интернета, введённые российскими властями в преддверии и во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы призываем российское правительство воздержаться от ограничения доступа к интернету в будущем и обеспечить свободный и безопасный доступ ко всем каналам связи», — говорится в обращении, которое поддержали десятки международных правозащитных организаций, эксперты по цифровым правам, журналисты и другие представители гражданского общества, а также телекоммуникационные компании.

Кроме этого ими был составлен ряд рекомендаций российским властям:

  • Прекратить любые меры, негативно влияющие на скорость соединения и доступ к открытому, свободному и безопасному интернету в России;
  • Воздержаться от указов о прекращении работы телекоммуникационных услуг, социальных сетей и других платформ цифровой коммуникации во время важных общественно-политических событий;
  • Отменить постановления, ограничивающие доступ к технологически нейтральным инструментам, таким как VPN, которые используются конечными пользователями для защиты онлайн-коммуникаций и предотвращения чрезмерной слежки за всей онлайн-активностью со стороны третьих лиц;
  • Обеспечить принятие телекоммуникационными и интернет-провайдерами всех необходимых мер для обеспечения качественного, безопасного, неограниченного и бесперебойного доступа в интернет во время важных общественно-политических событий;
  • Обеспечить, чтобы телекоммуникационные и интернет-провайдеры информировали интернет-пользователей о любых потенциальных сбоях и принимали все разумные меры для устранения любых выявленных инцидентов, которые могут повлиять на качество предоставляемых ими услуг, а также сохраняли доказательства полученных запросов на отключение интернета;
  • Наладить конструктивное взаимодействие с соответствующими заинтересованными сторонами и пострадавшими сообществами для создания механизмов рассмотрения жалоб и обеспечения доступа пострадавших людей и сообществ к средствам правовой защиты.
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