Правозащитные организации призвали Россию воздерживаться от «праздничных шатдаунов»

Правозащитная организация RKS Global опубликовала коллективное письмо к властями РФ с просьбой воздержаться от отключений во время национальных праздников и мероприятий. Организация сообщила, что внимательно наблюдает за ситуацией с отключением связи в России, которое самовольно осуществляют власти страны, не соблюдая правовых рамок:

«Практика отключения интернета в одностороннем порядке, без общественного контроля и юридического оформления, нарушает права миллионов людей, а также наносит ущерб цифровой экономике. Кроме того, она противоречит международным стандартам, закрепленным в национальных, региональных и международных документах, включая Всеобщую декларацию прав человека (ВДПЧ) и Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), которые Россия ратифицировала».

Поэтому правозащитные и другие организации, а также участники коалиции #KeepItOn — глобального сообщества по противодействию отключениям интернета, — выступили с решительным осуждением отключения связи, в том числе мобильного интернета, введённые российскими властями в преддверии и во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы призываем российское правительство воздержаться от ограничения доступа к интернету в будущем и обеспечить свободный и безопасный доступ ко всем каналам связи», — говорится в обращении, которое поддержали десятки международных правозащитных организаций, эксперты по цифровым правам, журналисты и другие представители гражданского общества, а также телекоммуникационные компании.

Кроме этого ими был составлен ряд рекомендаций российским властям: