Госдума ужесточает антиэстремистское законодательство

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым вводятся дополнительные меры контроля за финансовыми операциями по части предотвращения финансирования экстремистской деятельности, а также приравнивающий по штрафам такого рода финансирование с финансированием терроризма.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №671695-8, цель инициативы — усиление контроля за финансовыми потоками и предотвращение случаев финансирования экстремистской деятельности. Авторы законопроекта утверждают, что данные меры «соответствуют международным стандартам по борьбе с финансированием терроризма и экстремизма», а также обязательствам России в этой сфере.

Поправки вносятся в статьи 3.12, 15.27, 15.39 и 23.62 КоАП РФ.

Предлагается распространить возможность административного приостановления деятельности организаций не только за нарушение законодательства о противодействии финансированию терроризма, но и экстремистской деятельности. Это означает, что организации, нарушающие установленные запреты, будут подвергнуты временному прекращению деятельности.

Расширяется перечень нарушений, связанных с препятствованием проверкам уполномоченных органов или неисполнением их предписаний организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом. Теперь сюда добавляется финансирование экстремистской деятельности. Это влечёт административные штрафы и возможное приостановление деятельности организаций. Если организация нарушает требования по борьбе с финансированием терроризма, а теперь и экстремизма, это влечёт штрафы или дисквалификацию должностных лиц, а для юридических лиц — штрафы до 1 млн рублей или приостановку деятельности до 90 суток.



Ответственность за выявление подозрительных операций несут должностные лица, отвечающие за контроль финансовых потоков. Теперь их обязательства распространяются и на выявление финансирования экстремистской деятельности.



Компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом (ОПК), обязаны предоставлять сведения об открытии счетов за рубежом. Теперь они должны уведомлять органы и о транзакциях, связанных с финансированием экстремистской деятельности. Госкорпорации и публично-правовые компании обязаны сообщать об операциях с зарубежными банками. Добавляется требование учитывать не только борьбу с финансированием терроризма, но и с финансированием экстремистской деятельности.



Расширяются полномочия федеральных органов, уполномоченных бороться с легализацией преступных доходов. Теперь они также контролируют соблюдение требований о противодействии финансированию экстремизма. Руководители и их заместители в территориальных органах финансового контроля теперь могут рассматривать дела не только о нарушениях, связанных с финансированием терроризма, но и экстремистской деятельности.

Выступивший перед голосованием с докладом член Комитета по государственному строительству и законодательству Отари Аршба попросил коллег принять сразу и в третьем чтении.

После этого слово взял Юрий Синельщиков от КПРФ. Парламентарий сообщил, что фракция законопроект не поддержит, потому что «понятие экстремистской деятельности ни в науке, ни в практике до конца не отработано».

Законопроект был в итоге принят 357 голосами: