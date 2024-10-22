ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации «иностранным агентам»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел 107 жалоб от российских физических лиц, некоммерческих организаций и СМИ, объявленных Минюстом «иностранными агентами». В своём решении суд потребовал от российских властей выплатить им до €955 тысяч за причиненный материальный ущерб, до €10 тысяч за нематериальный ущерб и €850 — за судебные издержки.



В иске «Кобалия и другие против России» указано, что требования, установленные законом об «иностранных агентах», и практика его применения нарушают права заявителей на свободу мнений и свободу объединений и подвергают их дискриминации. ЕСПЧ решил, что закон нарушает статьи 10 и 11 Конвенции о защите прав человека. В случае физических лиц закон также нарушает их право на неприкосновенность частной жизни, говорится в решении.



Среди заявителей — «Медиазона», ее бывший издатель Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов, «Важные истории», «Дождь», Bellingcat, The Insider, центр «Насилию.нет» и «Радио свобода».



В решениях суда также упомянуты журналист Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, политик Лев Пономарев, юрист Иван Павлов и другие.



ЕСПЧ отметил, что российские суды наказывали заявителей по статье о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (19.34 КоАП). В пример приводится «Международный Мемориал», который получил девять штрафов на общую сумму 2,8 млн рублей из-за постов без плашки «иностранного агента»; его председателя Яна Рачинского в общей сложности оштрафовали на 900 тысяч рублей.



Суд постановил, что признание заявителей «иностранными агентами» было не только необоснованным и наносило ущерб их деятельности, но и значительно стигматизировало их. Так, координаторку «Голоса» из Барнаула Катерину Кильтау Минюст объявил «иностранным агентом» из-за перевода от признанного «иностранным агентом» фонда «Лига избирателей», и 200 рублей от строителя из Таджикистана.



В июне 2022 года суд в Страсбурге уже признавал закон об «иностранных агентах» нарушающим права человека — тогда каждой из 73 НКО-заявителей тоже присудили по 10 тысяч евро компенсации. Россия после исключения из Совета Европы отказалась исполнять решения Европейского суда, вынесенные после 15 марта 2022 года.