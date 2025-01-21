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21 January 2025

Ужесточение наказаний за экстремистскую символику прошло I чтение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Наряду со штрафами введут обязательные работы. Эта мера, как отмечается в пояснительной записке, уже применяется за другие экстремистские правонарушения и «показала свою эффективность».
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Государственная дума рассмотрела в первом чтении законопроект №770483-8, предлагающий усилить административную ответственность за пропаганду и демонстрацию нацистской и экстремистской символики. Документ вводит альтернативное наказание — обязательные работы.

Согласно пояснительной записке, поправки направлены «на борьбу с ростом правонарушений, связанных с демонстрацией запрещённой символики». Число таких случаев, по данным Судебного департамента при Верховном суде, за четыре года выросло почти в два раза — с 2388 в 2019 году до 5163 в 2023 году. При этом 90% нарушителей отделывались штрафами, однако их уплата снизилась с 42% до 37%.

Для «повышения эффективности» борьбы с подобными правонарушениями предлагается дополнить санкции статьи 20.3 КоАП административным наказанием в виде обязательных работ сроком до 100 часов. Эта мера, как отмечается в пояснительной записке, уже применяется за другие экстремистские правонарушения и «показала свою эффективность».

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков считает, что поправки позволят дифференцировать ответственность и улучшить профилактику:

«Принятие изменений повысит эффективность противодействия соответствующим правонарушениям и создаст действенный инструмент их предотвращения».

Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный также поддержал инициативу. По его словам, обязательные работы станут не только наказанием, но и средством исправления:

«Те, кто допускает демонстрацию нацистской символики, смогут пересмотреть свои взгляды, участвуя в общественно полезных работах, например, по благоустройству мемориалов жертв фашистской идеологии. Это поможет осознать вред таких действий для общества».

Законопроект предусматривает, что обязательные работы дополнят штрафы, сохраняя возможность выбора наказания в зависимости от обстоятельств.

Документ был рекомендован Комитетом по госстроительству и законодательству к принятию в первом чтении.

На заседании Госдумы депутаты не очень активно задавали вопросы к законопроекту, и острых практически не прозвучало. Некоторые депутаты лишь выразили сомнения, что предлагаемая мера будет эффективна, однако авторы заверили, что существующая практика надзора за обязательными работами строго регламентирована, поэтому проблем с исполнением закона быть не должно. В итоге законопроект приняли в первом чтении единогласно.

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