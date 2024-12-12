Геймеров в России обяжут проходить идентификацию через «Госуслуги» и биометрию

В России разработан законопроект, который обяжет распространителей видеоигр идентифицировать игроков через мобильный номер, портал «Госуслуги» или Единую биометрическую систему. Об этом пишет «Ъ», ознакомившийся с документом. Проект закона подготовлен группой депутатов и сенаторов, включая Антона Горелкина, Яну Лантратову и Артема Шейкина, и будет внесён в Госдуму в ближайшее время.



Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на защиту нравственности и прав граждан. Помимо идентификации, издатели игр будут обязаны информировать пользователей о контенте игр, включая наличие сцен насилия, бранной лексики или элементов, вызывающих страх.



Мера затронет все площадки, распространяющие видеоигры в России, включая иностранные платформы, такие как Steam и GOG. Соблюдение этих требований станет обязательным независимо от страны происхождения продукта.



Эксперты рынка критикуют инициативу, отмечая её избыточность. Александр Михеев, гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр, подчеркнул, что риски неприемлемого контента уже отражены в эксперименте по добровольной маркировке видеоигр, начатом в октябре 2024 года. «Предлагаемый закон, кажется, не учитывает результаты этого эксперимента», — добавил он.



Гаухар Алдиярова из компании «Леста Игры» считает, что предложенные нормы создадут дополнительные финансовые и административные барьеры для российских разработчиков. По её словам, российские компании столкнутся с затратами на подключение к ЕСИА, тогда как иностранные, возможно, продолжат работать без этих ограничений.



Некоторые представители индустрии считают, что новый закон может стать причиной блокировки иностранных игровых сервисов. «Вряд ли такие площадки, как Steam или GOG, будут исполнять требования закона, что может послужить предлогом для их ограничения», — отметил источник в одной из студий разработки.



При этом эксперты не уверены, что нововведение существенно сократит число игроков. «Практически у каждого есть мобильный номер и аккаунт на "Госуслугах"», — добавил собеседник.

«Понятно, что это у них очередной приступ вертухайского восторга, как понятно и то, что тот же Steam не будет этой [censored] заморачиваться - что, в свою очередь, может стать «законным» основанием для «ограничения доступа» к этому сервису (и к аналогичным мировым платформам, таким как Sony и Microsoft)», — рассуждает известный IT-эксперт Илья Вайцман. Он также полагает, что пользователи снова привычно обратятся к VPN.