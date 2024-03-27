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27 March 2024

Кабмин рассмотрит вопрос производства игровых консолей в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Правительство также должно озаботиться созданием операционной системы и облачной системы доставки игр пользователям.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня рассмотреть вопросы отечественного производства игровых консолей и создания ОС и облачной системы доставки игр пользователям. Это следует из утвержённого в марте перечня поручений по итогам январского совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области.

Помимо этого в документе говорится, что кабмин должен представить предложения и по экспериментальному использованию в области электромобилей и соответствующей зарядной инфраструктуры. К выполнению поручения также привлечены правительство Калининградской области и госкорпорация «Росатом».

Напомним, в марте 2022 года крупнейший американский разработчик программного обеспечения Microsoft объявил о приостановке деятельности в России. Среди продукции компании были и игровые консоли Xbox. В том же месяце прекратила продажу своих консолей PlayStation и компания Sony Interactive Entertainment. Японская Nintendo также приостановила поставки Nintendo Switch.

В ноябре 2023 года стало известно, что иностранных разработчиков видеоигр обяжут открывать в России представительства и переносить сюда серверную инфраструктуру. Кроме того, они должны будут платить сбор — средства пойдут на поддержку российских компаний.

UPD. Организацию производства игровых приставок в России могут поручить «крупному холдингу, вовлечённому в игровую индустрию, например, VK». Источник на рынке также отметил, что компетенции для производства игровых консолей есть у холдингов Fplus и GS Group. Эксперты полагают, что создание «системы с нуля» потребует до 10 лет и 10-15 млрд рублей вложений, размещение заказов на разработку и сборку приставок в «дружественном» Китае — до двух лет и 500 млн рублей. 

Правительство РФ Владимир Путин Росатом Президент игровые консоли Калининградская область электромобили

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