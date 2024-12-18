Индустрия видеоигр выступила против идентификации через «Госуслуги»

АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» (РВИ) направила в комитет по информационной политике Госдумы возражения к предложениям по регулированию видеоигровой индустрии. В частности, они выступают против процедуры идентификации пользователей видеоигр и экспертизы контентного содержания продуктов.



Речь идёт о законопроекте, внесённом в парламент несколько дней назад. Из письма РВИ, с которым ознакомился «Ъ», следует, что предлагаемые поправки противоречат указам президента РФ Владимира Путина о поддержке индустрии, а также проведенной Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторгом работе с участниками отрасли.



Занявший место Александра Хинштейна на посту главы IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что обращение в аппарат пока не поступало, «но комитет готов к диалогу со всеми заинтересованными участниками рынка».



Напомним, проект закона №795581-8 «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ», внесенный группой депутатов и сенаторов, предлагает введение ряда требований к распространителям (издателям) видеоигр, организаторам сервисов их распространения.



Например, документ обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей — идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги». Участники рынка называли законопроект избыточным и напоминали, что в РФ уже запущен эксперимент по добровольной маркировке видеоигр.



«Законопроект подготовлен в целях исполнения поручения президента от 27 января 2022 года по обеспечению психологической безопасности граждан от негативного воздействия видеоигр»,— отмечают в РВИ. При этом российская видеоигровая индустрия, которая на тот момент была одной из сильнейших и быстрорастущих в мире с экспортной выручкой около $2–3 млрд, сейчас далека от того уровня, следует из текста письма. Сам проект не предлагает конкретные меры поддержки отрасли, говорится в обращении.



Вопросы у авторов письма также вызывает предложенная идентификация пользователей через «Госуслуги», которая в результате приведет к ограничению работы российских разработчиков на иностранных площадках, а также обязательная маркировка видеоигр и ее экспертиза. В РВИ рассчитывают присоединиться к работе над законопроектом «в случае, если не будет возможен его отзыв».



Законопроект до конца года вряд ли будет принят, считает источник «Ъ» на видеоигровом рынке:

«Это обусловлено разными причинами. Он не прошел официальную процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти, а также общественное обсуждение. Сейчас ассоциации ведут непубличные обсуждения законопроекта с правительством, администрацией президента и Госдумой».

Параллельно рабочая группа при Минцифры (создана для исполнения поручения президента) подготовила другой акт, говорит источник, который в отличие от законопроекта проработан с отраслью и властями.



«Возможный компромиссный сценарий: часть положений войдет после доработки откровенно "сырых" положений законопроекта, часть — через постановление правительства с апробацией через эксперимент», — допускает при этом собеседник издания.