Подписан закон о цифровой платформе статистических данных

Президент Путин подписал закон, который устанавливает правовые основы работы ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». Документ предполагает установление механизма сбора отчётности через личный кабинет респондента, а также предоставление органам власти доступа к консолидированным данным о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

С помощью платформы будут обеспечивать:

формирование официальной статистической информации при проведении федеральных статистических наблюдений за деятельностью субъектов МСП на основе первичных статистических и административных данных,

ведение личного кабинета респондента,

уведомление респондента о проведении в отношении него федерального статистического наблюдения,

формирование и ведение единых реестров, справочников и классификаторов в сфере официального статистического учета.

Порядок функционирования ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» устанавливается Правительством.

Законопроект разработан для снижения отчетной нагрузки на субъекты малого предпринимательства, оптимизации предоставляемой ими отчетности, а также исключения практики ее дублирования, говорится в пояснительной записке. Так, функционал ГИС позволяет установить механизм сбора отчетности по принципу «одного окна» – личного кабинета респондента, доступ к нему будет осуществляться через портал госуслуг и цифровой платформы МСП.РФ. Подписывать отчётность в личном кабинете можно будет усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе уже используемой респондентом при предоставлении обязательной бухгалтерской и налоговой отчетности.

Оператором Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных является Росстат. Создана она была в 2022 году по инициативе кабмина.