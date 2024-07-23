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23 July 2024

Подписан закон о цифровой платформе статистических данных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Документ устанавливает механизм сбора отчётности через личный кабинет респондента и предоставления органам власти доступа к консолидированным данным о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Фото: Digital Russia

Президент Путин подписал закон, который устанавливает правовые основы работы ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». Документ предполагает установление механизма сбора отчётности через личный кабинет респондента, а также предоставление органам власти доступа к консолидированным данным о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

С помощью платформы будут обеспечивать:

  • формирование официальной статистической информации при проведении федеральных статистических наблюдений за деятельностью субъектов МСП на основе первичных статистических и административных данных,
  • ведение личного кабинета респондента,
  • уведомление респондента о проведении в отношении него федерального статистического наблюдения,
  • формирование и ведение единых реестров, справочников и классификаторов в сфере официального статистического учета.

Порядок функционирования ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» устанавливается Правительством.

Законопроект разработан для снижения отчетной нагрузки на субъекты малого предпринимательства, оптимизации предоставляемой ими отчетности, а также исключения практики ее дублирования, говорится в пояснительной записке. Так, функционал ГИС позволяет установить механизм сбора отчетности по принципу «одного окна» – личного кабинета респондента, доступ к нему будет осуществляться через портал госуслуг и цифровой платформы МСП.РФ. Подписывать отчётность в личном кабинете можно будет усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе уже используемой респондентом при предоставлении обязательной бухгалтерской и налоговой отчетности.

Оператором Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных является Росстат. Создана она была в 2022 году по инициативе кабмина.

ГИС Росстат статистика цифровая платформа статистических данных

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