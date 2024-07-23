Подписан закон о цифровой платформе статистических данных

Президент Путин подписал закон, который устанавливает правовые основы работы ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». Документ предполагает установление механизма сбора отчётности через личный кабинет респондента, а также предоставление органам власти доступа к консолидированным данным о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
С помощью платформы будут обеспечивать:
Порядок функционирования ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» устанавливается Правительством.
Законопроект разработан для снижения отчетной нагрузки на субъекты малого предпринимательства, оптимизации предоставляемой ими отчетности, а также исключения практики ее дублирования, говорится в пояснительной записке. Так, функционал ГИС позволяет установить механизм сбора отчетности по принципу «одного окна» – личного кабинета респондента, доступ к нему будет осуществляться через портал госуслуг и цифровой платформы МСП.РФ. Подписывать отчётность в личном кабинете можно будет усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе уже используемой респондентом при предоставлении обязательной бухгалтерской и налоговой отчетности.
Оператором Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных является Росстат. Создана она была в 2022 году по инициативе кабмина.
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