Google: Россия сделала более 25 тысяч запросов на удаление контента

С июля по декабрь 2023 года Google получил от России 25 925 запросов на удаление контента. Большая часть из них (25 607) поступила от Роскомнадзора, ещё 16 представляли собой распоряжения суда, направленные в адрес Google, и 290 — распоряжения суда в адрес третьей стороны.

Источник: Google

17 706 запросов касались YouTube, 7 344 — веб-поиска, 287 — Blogger. Общее число элементов контента, в отношении которых были сделаны запросы, составило 299 014.

Среди причин запросов лидирует национальная безопасность (10 704 запроса), далее идут авторские права (7 471) и употребление наркотиков (1 691).

Первые 10 оснований запросов

Источник: Google

Также в корпорацию пришло 223 запроса на удаление контента в соответствии с законом № 276-ФЗ, который обязывает анонимайзеры и поисковики не предоставлять доступ к запрещённой информации. Запросы касались 740 058 URL.

Корпорация удалила 54% «спорного контента».

«Мы можем отказать в удалении материалов по разным причинам. Некоторые запросы не содержат точной информации о том, что именно государственные органы требуют удалить (например, в запросе может быть не указан URL). В других случаях выясняется, что автор уже самостоятельно удалил контент. Учтите, что не все распоряжения суда, которые присылают нам в запросах, требуют от Google конкретных действий», — говорится в отчёте о прозрачности.

Общее число запросов с 2011 года по России составило 277 957 по 2 461 110 элементам материалов.

В целом по всему миру IT-гигант получил 43 554 запроса. Топ-3 причин — национальная безопасность (11 261), авторское право — 7 988 и конфиденциальности и безопасность (6 168).

Информации по запросам на пользовательские данные в свежем отчёте нет. В первой половине 2023 года из России таковых было 27 (касались 64 аккаунтов), по 59% из них корпорация предоставила некоторые данные. Число запросов по миру составило 211 201 по 436 326 аккаунтам.

👉 Отчёт о прозрачности за первую половину 2023 года